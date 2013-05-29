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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买需增强，日股上涨而日债下跌

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* 日本资产市场的波动大致上追随前日海外市场的走势

* 日股开盘后上涨1%，美元/日圆买意增强，日本公债随美国公债下跌

* 10年期日本公债收益率开盘后上升至0.965%，目前略有回落至0.950%

* 102.55上方有部分美元/日圆停止单可见，上方102.70处存在出口商 卖盘

* 卖盘一直向上挂至103.00，但上方存在更多停止单。(完)

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