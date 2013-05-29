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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7641港元 )
    
    美股道琼工业指数周二收高106.29，或0.69%，至创纪录最高收位的15,409.39点.因美国公布的
5月消费者信心指数创下逾五年最高，而3月房价增速为近七年最快。此前多个国家央行称将继续执
行其旨在促进全球经济成长的货币政策，使投资人感到安心。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量       ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.730    2.19      31531            13.877      -2.14
 中国铝业                       9.930    0.10      56281             3.084       0.13
 中国移动                      53.840    1.17     115098            83.604       0.00
 中国人寿                      40.530    1.68      45754            20.979      -0.34
 中石油                       120.300    0.91      37677             9.340      -0.49
 中石化                       106.840    0.71      12121             8.295      -0.18
 汇丰                         55.900    0.99     190827            86.803      -0.23
 中电信                        50.590    1.36      15367             3.928       0.20
 中国联通                      14.230    0.92     138508            11.048      -0.64
 兖州煤业                      10.580    1.05      84638             8.214      -0.31
 华能国际                      42.460    1.46      38566             8.242      -1.18
 南方航空                      24.940    3.10       8235             3.873       0.33
 东方航空                      18.280    2.58       6656             1.419     -49.85
 中芯国际                       4.560    4.59     101092             0.708      -1.65
 (完)

 (整理　赵红梅)

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