《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7641港元 ) 美股道琼工业指数周二收高106.29，或0.69%，至创纪录最高收位的15,409.39点.因美国公布的 5月消费者信心指数创下逾五年最高，而3月房价增速为近七年最快。此前多个国家央行称将继续执 行其旨在促进全球经济成长的货币政策，使投资人感到安心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.730 2.19 31531 13.877 -2.14 中国铝业 9.930 0.10 56281 3.084 0.13 中国移动 53.840 1.17 115098 83.604 0.00 中国人寿 40.530 1.68 45754 20.979 -0.34 中石油 120.300 0.91 37677 9.340 -0.49 中石化 106.840 0.71 12121 8.295 -0.18 汇丰 55.900 0.99 190827 86.803 -0.23 中电信 50.590 1.36 15367 3.928 0.20 中国联通 14.230 0.92 138508 11.048 -0.64 兖州煤业 10.580 1.05 84638 8.214 -0.31 华能国际 42.460 1.46 38566 8.242 -1.18 南方航空 24.940 3.10 8235 3.873 0.33 东方航空 18.280 2.58 6656 1.419 -49.85 中芯国际 4.560 4.59 101092 0.708 -1.65 (完) (整理 赵红梅)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。