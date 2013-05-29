《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
*工商时报：
--时隔四年，信用卡降利案再度启动。金融圈人士透露，上周银行公会收到国民党立院党团书记长赖士葆发出的提案，要求将信用卡、小额信贷的最高利率上限，以央行基准利率加码10%订定，银行公会已发出会议通知，明日首度开会讨论此案。
--日圆贬值，经济部规划今日第二度邀请日系产品与通路业者〞喝咖啡〞，鼓励业者配合政策，适时将汇差反应降价。据悉，受邀厂商包括台湾乐天、灿坤与美廉社等10余家。官员表示，降价有助于提升企业形象，会增加销售业绩，对业者有所帮助。
--两岸服务贸易协议即将签署，金融业的经济合作与发展组织(OECD)条款一旦取消，两岸可互设据点、参股家数将大增。外传中国招商银行 有意来台参股，市场盛传参股对象可能就是国泰金 ，成为继中国工商银行 后，第二家来台参股的陆银。
*经济日报：
--两岸车辆产业合作商机跨大步，昨日签署〞电动车合作意向书〞，选择以杭州为共同试点，这是两岸车辆公会首次共同推动电动车产业，国内近100亿台币的关联投资，可望逐步发酵。
--晶圆代工龙头台积电 今年首次参与台北电脑展(Computex)，台积电董事长张忠谋指派业务开发组织长金平中出席高峰论坛，对行动通讯客户表达全力相挺。
--渣打银行总经理康晖杰(Ajay Kanwal）表示，继渣打在新加坡成为第一个发行人民币债券的银行，未来三个月内也将在台发行宝岛债。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。