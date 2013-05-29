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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月29日

*工商时报：

--时隔四年，信用卡降利案再度启动。金融圈人士透露，上周银行公会收到国民党立院党团书记长赖士葆发出的提案，要求将信用卡、小额信贷的最高利率上限，以央行基准利率加码10%订定，银行公会已发出会议通知，明日首度开会讨论此案。

--日圆贬值，经济部规划今日第二度邀请日系产品与通路业者〞喝咖啡〞，鼓励业者配合政策，适时将汇差反应降价。据悉，受邀厂商包括台湾乐天、灿坤与美廉社等10余家。官员表示，降价有助于提升企业形象，会增加销售业绩，对业者有所帮助。

--两岸服务贸易协议即将签署，金融业的经济合作与发展组织(OECD)条款一旦取消，两岸可互设据点、参股家数将大增。外传中国招商银行 有意来台参股，市场盛传参股对象可能就是国泰金 ，成为继中国工商银行 后，第二家来台参股的陆银。

*经济日报：

--两岸车辆产业合作商机跨大步，昨日签署〞电动车合作意向书〞，选择以杭州为共同试点，这是两岸车辆公会首次共同推动电动车产业，国内近100亿台币的关联投资，可望逐步发酵。

--晶圆代工龙头台积电 今年首次参与台北电脑展(Computex)，台积电董事长张忠谋指派业务开发组织长金平中出席高峰论坛，对行动通讯客户表达全力相挺。

--渣打银行总经理康晖杰(Ajay Kanwal）表示，继渣打在新加坡成为第一个发行人民币债券的银行，未来三个月内也将在台发行宝岛债。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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