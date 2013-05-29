中国期货：力争今年推出国债期货，推动动力煤等商品期货上市--证监会副主席

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透上海5月29日 - 中国证监会副主席姜洋表示，今年将力争推出国债期货，积极推动动力煤、铁矿石等大宗商品期货品种上市，做好沥青、铁合金、人造板以及其他钢材、稻谷、塑料等已立项期货品种上市准备工作，并继续推进原油期货市场建设相关工作。
中国证券报周三引述姜洋称，中国期货和衍生品市场仍处于发展的初级阶段，距离实体经济发展的需要仍有较大差距，下一步仍要坚持以创新推动市场持续健康发展，同时要始终坚持一手抓促发展，一手抓防风险。
他并指出，必须稳步推进对外开放，充分借鉴国外先进经验，在风险可控的前提下，有步骤引进境外投资者。要大力推动市场创新发展。研究开发期权、商品指数等产品。
上海证券报同日还援引上海期货交易所理事长杨迈军指出，下一步上海期交所将按照既定工作计划，全力以赴做好原油期货上市准备工作。
从2011年开始，国债期货的相关研究便已启动，在经过了交易所内部测试之后，于去年2月13日正式在中国金融期货交易所上线仿真交易，并在3月中旬顺利完成了首次仿真交割。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。