全球商品：必和必拓预期短期内焦煤市场将维持良好供应

路透墨尔本5月29日 - 全球最大的焦煤出口商--澳洲必和必拓 表示，预期短期内市场供应良好，影响供应的因素主要来自美国矿区，而影响需求的因素主要来自中国。

“在没有重大供应干扰的情况下，短期内冶金用煤价格会在区间内波动，”该公司在新任煤业务主管Dean Dalla Valle和其团队为首次分析师简报会准备的投影片中称。

Dalla Valle将合并必和必拓的两项煤炭业务，将发电用煤和冶金用煤业务结合，以期削减成本，因应煤价大跌、权利金升高以及澳元升值的影响。

他表示，必和必拓将寻求出售部分煤业资产，作为仅专注在最佳矿区的广泛努力之一部分，且不会展开新的煤矿项目。

“我们的计画会带动自由现金流大幅增长，”该投影片称。

必和必拓表示，随着如必和必拓昆士兰Caval Ridge矿区等开发项目完成，以及先前因气候或产业干扰而停止的生产恢复，预计市场将会维持良好供应情况。

该公司称，短期内中国将会主导需求，但随着中国成长放缓，印度和其他新兴国家之后也会日渐成为重要的推动需求因素。