全球商品：必和必拓预期短期内焦煤市场将维持良好供应

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透墨尔本5月29日 - 全球最大的焦煤出口商--澳洲必和必拓 表示，预期短期内市场供应良好，影响供应的因素主要来自美国矿区，而影响需求的因素主要来自中国。
“在没有重大供应干扰的情况下，短期内冶金用煤价格会在区间内波动，”该公司在新任煤业务主管Dean Dalla Valle和其团队为首次分析师简报会准备的投影片中称。
Dalla Valle将合并必和必拓的两项煤炭业务，将发电用煤和冶金用煤业务结合，以期削减成本，因应煤价大跌、权利金升高以及澳元升值的影响。
他表示，必和必拓将寻求出售部分煤业资产，作为仅专注在最佳矿区的广泛努力之一部分，且不会展开新的煤矿项目。
“我们的计画会带动自由现金流大幅增长，”该投影片称。
必和必拓表示，随着如必和必拓昆士兰Caval Ridge矿区等开发项目完成，以及先前因气候或产业干扰而停止的生产恢复，预计市场将会维持良好供应情况。
该公司称，短期内中国将会主导需求，但随着中国成长放缓，印度和其他新兴国家之后也会日渐成为重要的推动需求因素。
“中国预计仍是重要的进口国，然而，中国未来多数需求料可由国内煤矿满足，”必和必拓称。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。