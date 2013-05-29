《新兴市场重要经济事件预告》--5月29日-6月5日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月29日(三)
迪拜--阿联酋财政部副部长Younis al-Khouri将谈论新的信贷报告体系细节。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场题为“2013年的金融市场及其重要问题”会议上发表演说。
曼谷--泰国央行召开货币政策会议。
巴西利亚--巴西央行召开货币政策会议(最后一日)。
5月30日(四)
北京--中国欧盟商会推出2013年中国企业信心调查。
5月31日(五)
暂无重要经济事件。
6月1日(六)
伊斯坦布尔--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在土耳其央行主办的研讨会上发表演说。
6月3日(一)
上海--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦参加在上海举行的2013年国际货币会议的小组会议，题为“监管环境：美国观点”。
首尔--韩国央行将主办为期两天的国际会议，讨论全球流动性问题，韩国央行总裁金仲秀、欧洲央行执委科尔和国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之将参加会议(至6月4日)。
圣地亚哥--智利央行5月货币政策会议记录。
6月4日(二)
新墨西哥州圣菲--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。
比勒陀利亚--南非央行主办2013年首届货币政策论坛。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(至6月5日)
6月5日(三)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在一场央行高层官员会议上致辞。
圣彼得堡--俄罗斯G20会议，主题为“国际金融体系中的信贷评等机构”。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。