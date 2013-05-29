版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:55 BJT

东京汇市：美元全面上涨，澳元跌至19个月低点

澳元兑新西兰元 周三下滑0.3%至1.1875, 接近周一所及的四年半低点1.1848。

欧元兑美元 触及低点1.2850，周二一度下滑0.6%，因来自欧洲央行官员的言论称欧洲央行(ECB)或会将利率降至负值。

欧洲央行管委诺亚接受彭博电视访问时表示，负利率将在欧元区经济规模较小的国家带来不同的结果，但他补充说，欧洲央行在必要时应该准备实施负利率。

欧洲央行(ECB)执委普雷特周二表示，欧洲央行仍有空间在必要时进一步降息来刺激经济。欧洲央行执委亚斯穆森周一表示，只要有必要，就将一直维持扩张性的货币政策。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐