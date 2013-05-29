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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:44 BJT

《台湾重要政经日程》--5月29日

===================今日重要政经消息=====================

5/29(三)

--14:00 国民党中常会。

--09:00 立法院财政委员会审查〞财政收支划分法修正草案〞。

==================近期重要政经消息======================

5/30(四)

--13:30 永丰金控 第一季投资人说明会前记者会。

--14:00 中华征信所大型企业排名发表会。

5/31(五)

--2013年台湾财务金融学会。

6/3(一)

--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。4月为50.7。

6/4(二)

--台北电脑展开展。

6/5(三)

-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。

--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。

6/7(五)

--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。

6/10(一)

--13:30 台积电 公布5月营收。

--14:00 联电 公布5月营收。

6/12(三)

--端午节休市一日。

6/20(四)

--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。

6/25(二)

--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。

8/20(二)

--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日。

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

10/10(四)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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