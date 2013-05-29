《台湾重要政经日程》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
===================今日重要政经消息=====================
5/29(三)
--14:00 国民党中常会。
--09:00 立法院财政委员会审查〞财政收支划分法修正草案〞。
==================近期重要政经消息======================
5/30(四)
--13:30 永丰金控 第一季投资人说明会前记者会。
--14:00 中华征信所大型企业排名发表会。
5/31(五)
--2013年台湾财务金融学会。
6/3(一)
--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。4月为50.7。
6/4(二)
--台北电脑展开展。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/10(一)
--13:30 台积电 公布5月营收。
--14:00 联电 公布5月营收。
6/12(三)
--端午节休市一日。
6/20(四)
--16:00 经济部公布5月外销订单金额年变动率，4月年减1.1%。
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
8/20(二)
--16:10 央行公布第二季经常帐以及国际收支余额。第一季经常帐顺差110.9亿美元。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。