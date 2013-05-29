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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:00 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至近七周低位，因美国经济数据抢眼

美国3月房价涨幅为近七年来最大，因受到春季购房旺季的提振；此外消费者信心也明显增强，表明经济复苏具有一定韧性。

韩股综合股价指数 上涨0.6%至1,998.78点。

三年期公债期货6月合约 下跌0.18点至106.46，因预期韩国央行可能在6月降息，令市场承压。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,132.0 1,126.9

日圆/韩元 11.0591/631 11.0383/462

韩国公债期货* 106.46 106.64

韩国综合股价指数 1,997.78 1,986.22

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注: * 为三年期公债近月期约报价.(完)

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