中国公开市场：今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透北京5月29日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。
央行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，当日资金面情况尚可，短期仍将面临财税缴款的扰动。
而上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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