中国公开市场：今日可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透北京5月29日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报28天正回购、14天逆回购以及三个月期央票需求。

央行公开市场周二继续进行28天期正回购和三个月期央票，发行利率均走稳，单日净回笼190亿元人民币。但市场人士表示，当日资金面情况尚可，短期仍将面临财税缴款的扰动。

而上周央行正回购和央行票据继续双箭齐发，为缓解近期银行间资金紧张态势，公开市场转为净投放1,280亿元。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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