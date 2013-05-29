《香港报摘》--其他报纸重要消息5月29日

*明报

--地政总署推出中环美利大厦招标，日期由下月28日至10月25日，为期约4个月，美利大厦地盘面积约6.81万方尺，指定作酒店用途，最高可建楼面达32.5万方尺，市场认为需保留现有建筑对估值造成影响。

--据统计，由上月底一手新例实施至今，大型发展商如恒地 、新地 及信置 ，纷纷拆售旗下商厦，短短1个月内，合共套现约32.86亿港元，较一手新盘本月只套现约7.43亿港元，高出3.4倍。

--具内地解放军背景的新兴际华，在联交所股权披露权益网页作出首次披露，其投资于创业板公司中国有色金属 所涉股份达44.65亿股，相当于中国有色金属已发行股本的51%权益。

*星岛日报

--据悉，新地高层卷入政商勾结疑案，原定于今早首度在高等法院原讼庭提讯，明年4月尾审理，但为了迁就各辩方英国御用大状和本地资深大律师的档期、及法庭的审讯日程，案件须延至6月5日才在高院提讯。据悉，案件最快要2015年2月始能在高院正式开审。

--来自无锡，主要营运商场的五洲国际将于今天开始路演，周五(31日)起公开招股。据市场消息透露，五洲国际招股价介乎1.18至1.5港元，最多筹17.1亿港元，每手2,000股入场费为3,030.24港元。

--地政总署公布青衣青鸿路与青衣路交界一幅物流地皮，由新加坡主权基金旗下的丰树产业以16.926亿港元投得，楼面尺价1,850港元，不但高于市场估值上限，较区内上一幅物流地尺价高出逾五成一。

*苹果日报

--阿里巴巴创办人马云牵头的中国智能骨干网，计划斥资3,000亿元人民币．成立全国最大最快的物流企业--菜鸟网络，目标建立一个每日能支援300亿元人民币网上消费额的网络平台，打造全球最大的网上消费平台。

--利丰 位于深圳的采购总部今年开始逐步裁员，其中有10名被裁员工控诉公司未按法例给予赔偿金及加班费，拖欠总额近200万元人民币。有员工更计划本周到香港利丰长沙湾总公司抗议。

--澳博控股 持股4%的励骏创建有望于下月正式挂牌上市。券商麦格理表示励骏创建在上市集资后，将会计划重建旗下的渔人码头，料对股东兼赌枱拥有人澳博带来正面影响。

--霸王 公布，执行董事兼首席副执行官沈小笛及非执行董事郭晶两夫妻，共同因其他业务承诺辞去公司董事职位。

*东方日报

--市传内地最大果醋饮料品牌天地壹号拟于H股上市，集资14.51亿元人民币，所得资金拟投向内地生产线、研发中心及品牌升级等。

--英皇证券 截至3月底止半年，纯利增长63.7%至6,112万港元。执董陈佩斯表示，对下半年新股配售及包销乐观，现正处理多个筹备上市个案，行业涉及物流及环保，公司4月份起参与配售与包销业务的规模逾15亿港元。

--消息透露，一手销售新例实施严重打乱本季新盘供应，几乎全港销售中楼盘因新例而被迫封盘停售后，各发展商近期亦因需更新旗下楼花新盘申请预售资料，料因而拖慢预售文件批出进度。

*文汇报

--瑞安房地产 主席罗康瑞表示，公司会放弃参与需要拆迁的项目，将集中火力于中小型项目，未来会多收购住宅地，加强住宅地的土储。他又指，期望中国新天地可于明年内正式分拆上市，但强调不希望以收租股姿态上市。

--大新银行 行政总裁王祖兴表示，该行按息主要考虑资金成本及风险，现时按息分别为P-3.1%或H+1.9%，暂无计划调整按揭利率，但会密切留意市场情况，该行亦一直有推出定息按揭计划，反应优于预期。

--中银香港 副董事长兼总裁和广北表示，未来若有需要亦会考虑在前海设支行，而该行并未签署任何新的前海贷款

*大公报

--海尔电器 行政总裁周云杰表示，集团会透过加强网络销售和一站式服务，希望达到全年的销售目标。但他承认，集团正面对原材料和薪金成本上升之压力，将透过创新产品提高毛利率，并预期毛利率未来几年会稳定增加，又透露今年计划将继续派息，派息比率有待公布。

--欧盟计划向中国太阳能面板制造商平均征收47%的进口关税。兴业太阳能 主席兼行政总裁刘红维表示，由于公司只从事下游太阳能业务，即使该议案获得通过，将主要影响上游行业，集团所受影响微。(完)