中国房地产：房产税确定向增量开刀，杭州或纳入试点--报载

路透北京5月29日 - 中国房产税试点扩围思路已经确定, 将对增量住房进行征税，下半年是试点扩围的关键时点,而杭州很可能在扩围之列。

中国证券报周三报导援引权威人士的话称，在房产税试点两年后，上海和重庆的效果并不明显。因此，下一轮试点将在较大范围内铺开，可能有更多城市纳入试点范围。除杭州外，湖南湘潭、湖北鄂州的房产税试点方案也已成形并于近期上报，可能在下半年一并试点。

“出于试点顺利落地的考虑，房产税征收已确定了向增量开刀的思路。该思路有两层含义，其一是对增量住房进行征税，不会覆盖存量；同时，划定人均免征面积的基础上，对超出部分征税。” 报导援引业内人士的话认为。

目前，中国不同城市拟定的房产税试点方案不尽相同，但“增量征收”将是普遍原则。

报导认为，由于房产税是已有税种，不存在开征的法律障碍，但在房地产相关税种尚未整合的情况下，房产税的开征有凭空加税之嫌，会导致一些业主的反对。

湖南某地税务系统负责人表示，当地七、八成的城市家庭拥有两套及以上房屋，如果向存量房开征房产税，将遭遇居民的反对。

对于新一轮房产税试点城市的选择，目前尚存诸多不确定因素。市场普遍预期，此前被频繁提及的杭州可能被纳入。

报导称，“杭州版”房产税试点方案与上海类似，对增量房屋征收房产税，同时划定人均60平方米的免征面积，以家庭为单位综合计征。税率分为两档，对普通住宅以交易价格的4%的税率征收，对非普通住宅以交易价格的8%的税率征收。

中国国务院近日批转国家发改委《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》提出，扩大个人住房房产税改革试点范围。