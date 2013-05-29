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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月29日

**上海证券报**

--赛领资本管理总裁刘啸东表示，赛领国际投资基金母基金首期募集120亿元人民币，通过母子基金、投贷结合及发行债券等多级放大方式，未来基金投资总规模可超过1,500亿元。该基金将重点投资能源和矿产等资源性行业、现代农业、现代服务业、高科技和金融等行业。

--阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、顺丰集团等组建菜鸟网络，打造中国智能骨干网，该骨干网一期投资1,000亿元，计划在5-8年内建立一张能支撑日均300亿元网络零售额的智能物流骨干网。

--哈飞股份 与加拿大航空工业公司签署战略合作协议，后者在未来五年内至少采购哈飞公司50架运12飞机，原则上每年不少于八架。

**第一财经日报**

--知名导演张艺谋成为乐视影业的签约导演及该公司艺术总监，其与乐视影业签订的排他性协议，表明了互联网在影视行业地位的提高。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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