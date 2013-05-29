港报社评：望子女成龙，也要懂放轻松--星岛日报5月29日

小一入学随适龄人口上升而竞争日烈，不少家长为怕子女进不到心仪官津名校，申请报读多所私立或直资小学以求保险，连这些学校的招生简介会，都出现报名热潮瘫痪学校网站的“盛况”，可见家长紧张心态。

私立和直资小学的小一学额抢报风气，蔓延至这些学校的招生简介会，充分反映家长唯恐落后的心态。这种心态的滋生，源自简介会名额有限，不少家长希望了解学校环境和取录条件，以制订子女报名策略，以为出席简介会可以展示自己的诚意，让学校留下好印象，增加子女胜算。

其实，对于有意出席简介会的家长，即使以候补形式，学校多会尽量满足需求，第一场额满，就加开第二、第三场，尽量做到“人人有份”。更重要的是，多所私立和直资名校的校长，都表明家长是否出席简介会，不会影响子女的入学机会。一些家长以为可以为子女增加“诚意分”，只是一厢情愿的误会。

为减少家长抢占简介会名额的折腾，学校首要是在招生公告和网页上，以显着字体标明：家长出席简介会不会为子女加分。为子女入学紧张，是关心子女的正常表现，不过毋须事事一窝蜂。今次有学校网站瘫痪、电话打不通，原因是太多人同一时间报名，造成綫路挤塞，结果为学校添烦，家长为自己添乱。

报读学校只是子女成长过程和学习过程之一，家长不要为自己加添太大压力。简介会本质不是为子女入学加分，家长可以抱平常心，不必赶紧第一时间报名。为子女报读小学，本身已够劳心劳力，犯不着节外生枝瞎折腾。

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