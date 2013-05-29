港报社评：望子女成龙，也要懂放轻松--星岛日报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
小一入学随适龄人口上升而竞争日烈，不少家长为怕子女进不到心仪官津名校，申请报读多所私立或直资小学以求保险，连这些学校的招生简介会，都出现报名热潮瘫痪学校网站的“盛况”，可见家长紧张心态。
私立和直资小学的小一学额抢报风气，蔓延至这些学校的招生简介会，充分反映家长唯恐落后的心态。这种心态的滋生，源自简介会名额有限，不少家长希望了解学校环境和取录条件，以制订子女报名策略，以为出席简介会可以展示自己的诚意，让学校留下好印象，增加子女胜算。
其实，对于有意出席简介会的家长，即使以候补形式，学校多会尽量满足需求，第一场额满，就加开第二、第三场，尽量做到“人人有份”。更重要的是，多所私立和直资名校的校长，都表明家长是否出席简介会，不会影响子女的入学机会。一些家长以为可以为子女增加“诚意分”，只是一厢情愿的误会。
为减少家长抢占简介会名额的折腾，学校首要是在招生公告和网页上，以显着字体标明：家长出席简介会不会为子女加分。为子女入学紧张，是关心子女的正常表现，不过毋须事事一窝蜂。今次有学校网站瘫痪、电话打不通，原因是太多人同一时间报名，造成綫路挤塞，结果为学校添烦，家长为自己添乱。
报读学校只是子女成长过程和学习过程之一，家长不要为自己加添太大压力。简介会本质不是为子女入学加分，家长可以抱平常心，不必赶紧第一时间报名。为子女报读小学，本身已够劳心劳力，犯不着节外生枝瞎折腾。
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路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。