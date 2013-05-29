港报社评：iBond激活债市，助市民抗通胀--文汇报5月29日

政府昨日宣布推出第3批通胀挂鈎债券（iBond3）。随着iBond第3度发行，市民对债券认识加深，政府应进一步提供相应措施，引入更多机构来港发行债券，既扩大本港债市规模和产品选择，又满足市民未来以债券作为抗通胀和养老保本的需求。

政府预计今年整体通胀率达4.5%，市民普遍期待政府推出纾困措施纾缓通胀压力。今年年初至今，多个公共机构和大型运输工具已相继加价或申请加价，食材和各种日用品亦加风不断。随着本港通胀率持续上升，iBond每半年派息1次，年息率按过往6个月本港通胀率水平厘定，市民购买后可收取定期回报，是存款以外的低风险选择，有助市民对冲本地通胀。

iBond可抗通胀又无违约风险，首年预计可派息4.1至4.5厘，回报既有保证又高于一般定存产品，在低息存款环境下，预料今次iBond仍会受市民欢迎。

政府发行iBond的另一个目的，是提高市民对债券投资的认识，以进一步拓展本港的债券市场。财经事务及库务局局长陈家强强调，发行iBond可鼓励零售债市发展，长远对债市有利。

应该看到，世界主要金融中心皆为股市和债市并重，且债券市场更比股票市场大近一倍，但是本港债券市场一直是本港金融业的薄弱环节。过往香港本地债券市场以政府发行债券为主，但交易不甚活跃。

金融海啸后，投资者对冲意识增强，加上本港人口老化，债券产品未来存在需求，政府须提供配套措施，引入更多机构来港发行债券，扩大债市规模，配合iBond发行，激活债券市场，为市民提供更多对抗通胀的投资选择。

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