港报社评：iBond激活债市，助市民抗通胀--文汇报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
政府昨日宣布推出第3批通胀挂鈎债券（iBond3）。随着iBond第3度发行，市民对债券认识加深，政府应进一步提供相应措施，引入更多机构来港发行债券，既扩大本港债市规模和产品选择，又满足市民未来以债券作为抗通胀和养老保本的需求。
政府预计今年整体通胀率达4.5%，市民普遍期待政府推出纾困措施纾缓通胀压力。今年年初至今，多个公共机构和大型运输工具已相继加价或申请加价，食材和各种日用品亦加风不断。随着本港通胀率持续上升，iBond每半年派息1次，年息率按过往6个月本港通胀率水平厘定，市民购买后可收取定期回报，是存款以外的低风险选择，有助市民对冲本地通胀。
iBond可抗通胀又无违约风险，首年预计可派息4.1至4.5厘，回报既有保证又高于一般定存产品，在低息存款环境下，预料今次iBond仍会受市民欢迎。
政府发行iBond的另一个目的，是提高市民对债券投资的认识，以进一步拓展本港的债券市场。财经事务及库务局局长陈家强强调，发行iBond可鼓励零售债市发展，长远对债市有利。
应该看到，世界主要金融中心皆为股市和债市并重，且债券市场更比股票市场大近一倍，但是本港债券市场一直是本港金融业的薄弱环节。过往香港本地债券市场以政府发行债券为主，但交易不甚活跃。
金融海啸后，投资者对冲意识增强，加上本港人口老化，债券产品未来存在需求，政府须提供配套措施，引入更多机构来港发行债券，扩大债市规模，配合iBond发行，激活债券市场，为市民提供更多对抗通胀的投资选择。
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路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。