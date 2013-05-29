重发-港报社评：首要安全次须安置政府应逐步根除分间楼宇单位--明报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(重发以补上漏字)
政府就分间楼宇单位情况，首次掌握较确实数据，长远屋策略督导委员会委托的调查发现至少有17万分间楼宇单位居民。分间楼宇单位居住环境恶劣，安全隐患威胁着住客的性命安全，而分间楼宇单位平均尺租之高昂，暴露个中不公义情况。政府要拿出当年取缔消灭寮屋的决心，制订具体可行策略，使“分间楼宇单位”成为历史名词。
长策会委托的调查，推算全港分间楼宇单位居住人口约17万。不过，这个数字不反映分间楼宇单位总人口，因为调查只抽选25年以上楼龄住宅及综合用途楼宇单位为样本。
分间楼宇单位最使人揪心者，除了安全问题，不公义情况更令人气愤。分间楼宇单位居民绝大多数是低收入人士，但是尺租较诸一些豪宅更高，分间楼宇单位户变相受到惩罚。
我们认为，政府处理分间楼宇单位问题，基本上是两个“安”，即安全和安置。
住宅单位改建为分间楼宇单位，走火安全是最大隐患，特别是楼龄40年以上的旧楼分间楼宇单位，许多时候封闭了后楼梯，政府应该限令业主改善。另外，工厦分间楼宇单位因为居民衆多，政府应该责成消防处等政府部门加紧巡视。
至于安置，除了合资格分间楼宇单位居民按公屋轮候册上楼，政府要制订策略，“主动”地减少分间楼宇单位单位。政府可以按依次安置有需要的分间楼宇单位户，而这个考量，要在上游和下游都有政策配合。上游是增加公屋单位供应。下游就要有政策措施配合使有关分间楼宇单位“消失”，例如收紧监管要求。
现届梁振英政府虽然肯面对问题，并非一朝一夕可以解决，需要制订可行策略逐步处理，不过，政府应该有政策目标，并向社会宣示采取怎样的政策措施，让公衆看到分间楼宇单位问题类如寮屋问题一样，有消除之日。
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