港报社评：政府因循保守，发债不孚众望--信报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
政府将于下月发行第3批通胀挂鈎债券（iBond）予香港居民认购，为市民提供一个稳妥保本的投资选择；惟当局这次的发债规模依然保守，委实令人失望。
时至今日，本港市民为寻找低风险的稳阵投资更加费煞思量，在港元定期存款利息普遍不足1厘的实质负利率之下，眼白白看着血汗换来的积蓄遭通胀蚕食而缩水，焦虑与无奈可想而知。
股票、地产、外币、黄金等港人较多接触的投资项目，目前皆处于不明朗因素充斥的波动之况。是故，每半年派息一次、息口与过去6个月通胀率挂鈎且必不少于1厘的iBond，对于那些求保本的市民而言，不啻为最佳选择。
财政司司长曾俊华在财政预算案中预测，2013至2016年的4年间，基本通胀率平均为3.5%，若以此作为利率，iBond的回报已可接受。可惜，政府这次发行iBond 之量，依然只有100亿元。如果这真如曾俊华在上一财政年度预算案中所言，发行新债券旨在刺激香港的债券市场，促进金融业发展，则更显得当局言行不一，因循保守，无所作为了。
财经事务及库务局局长陈家强昨天也说，发行iBond能进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，有助促进本地零售债券市场的发展。那么，当局为何不藉此机会扩大发行量，既较好地满足市场需求，也可加大推动债市发展的助力。
政府声称大力发展债券已有多年，却成效不彰。至于本港拥有特殊优势的人民币债券业务，发展速度同样差强人意，最近新加坡已急起直追，其积极进取态势，足令特区政府、财经官员汗颜。
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路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。