港报社评：政府因循保守，发债不孚众望--信报5月29日

政府将于下月发行第3批通胀挂鈎债券（iBond）予香港居民认购，为市民提供一个稳妥保本的投资选择；惟当局这次的发债规模依然保守，委实令人失望。

时至今日，本港市民为寻找低风险的稳阵投资更加费煞思量，在港元定期存款利息普遍不足1厘的实质负利率之下，眼白白看着血汗换来的积蓄遭通胀蚕食而缩水，焦虑与无奈可想而知。

股票、地产、外币、黄金等港人较多接触的投资项目，目前皆处于不明朗因素充斥的波动之况。是故，每半年派息一次、息口与过去6个月通胀率挂鈎且必不少于1厘的iBond，对于那些求保本的市民而言，不啻为最佳选择。

财政司司长曾俊华在财政预算案中预测，2013至2016年的4年间，基本通胀率平均为3.5%，若以此作为利率，iBond的回报已可接受。可惜，政府这次发行iBond 之量，依然只有100亿元。如果这真如曾俊华在上一财政年度预算案中所言，发行新债券旨在刺激香港的债券市场，促进金融业发展，则更显得当局言行不一，因循保守，无所作为了。

财经事务及库务局局长陈家强昨天也说，发行iBond能进一步提高投资大众对债券的认知和兴趣，有助促进本地零售债券市场的发展。那么，当局为何不藉此机会扩大发行量，既较好地满足市场需求，也可加大推动债市发展的助力。

政府声称大力发展债券已有多年，却成效不彰。至于本港拥有特殊优势的人民币债券业务，发展速度同样差强人意，最近新加坡已急起直追，其积极进取态势，足令特区政府、财经官员汗颜。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕