港报社评：中央掀环保新风暴，关键在落实--经济日报5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
外电报道中央将重拳治空气污染，中央近年虽力倡环保，现实却未能扫除特殊利益集团阻拦。惟雾霾已无从掩饰，治污关键已是中央能否拿出意志与手段，拆除污染炸弹。 外电昨引述消息称，中央将重点整顿火电、钢铁、石化等高污染行业，以倒逼产业结构调整，皆因污染正如癌细胞不断扩散，冲击社会稳定。
其一，有毒雾霾、农田严重污染与种出有毒农作物等问题频爆，除严重损害国民健康、影响外资投资信心。
其二，近年反对地方建高污染工厂、追讨癌症村赔偿等维权冲突日增，环保维权已跃升为内地大型示威冲突的头号议题，民众在苦无出路下，惟走上街头抗争。
此反映环保不但关系民众健康，更影响国家的国际形象，以至政府威信及社会稳定，故中央新领导层再不敢怠慢。然而，中央近年已一再力倡环保，惟治污染成效仍不彰。表面上，此因内地自2008年起就受金融海啸冲击，中央为振经济暂搁环保，以减轻企业和地方负担。
然而，更深层的原因实是中央不敌特殊利益集团反弹。
就如中央曾提出推动「绿色GDP」审核，审核官员对环境造成破坏的经济损失，图以乌纱逼令官员落实环保，惟在利益集团力阻下，最终绿色GDP无疾而终。
因此，习李新班子要交出令人民满意的环保成绩，必须有极强的意志与手腕，既要戮力整顿污染环境的高污染企业，更要力压利益集团阻力，令环保政策贯彻落实。否则环保新政若再走过场，势难实现令国家富强、人民幸福的中国梦。
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路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。