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亚洲 | 2013年 5月 30日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--5月30日****

路透5月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：         
   
 5月30日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值       前值
 0130      澳洲建筑许可(较前月)                            4月          +4.0%      -5.5%
              民间房屋建筑许可(较前月)                                     --      +0.4%
 0130      澳洲资本支出                                 第一季          +0.8%      -1.2%
           澳洲建筑资本支出                                             +0.5%      -0.6%
           澳洲工厂/机械资本支出                                        -2.0%      -2.3%
 0545      瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)                第一季          +0.2%      +0.2%
           瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期)                            +0.9%      +1.4%
 0600      英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月          +0.4%      -0.1%
           英国Nationwide房价指数(较上年同期)                           +0.9%      +0.9%
 0800      意大利生产者物价指数(PPI)(较上月)               4月             --       持平
           意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                           --      -0.1%
 0900      欧元区企业景气指数                              5月         负0.87     负0.93
           欧元区经济景气指数                                            89.0       88.6
           欧元区工业景气指数                                          负13.1     负13.8
           欧元区服务业景气指数                                        负10.8     负11.1
           欧元区消费者信心指数                                        负21.9     负22.3
           欧元区消费者通胀预期指数                                                 15.8
           欧元区生产者物价预期指数                                                负3.6
 1230      美国实质GDP环比年率                    第一季修正值          +2.5%      +2.5%
               最终销售                                                 +1.6%      +1.5%
               GDP隐性平减指数修正值                                    +1.2%      +1.2%
               个人消费支出(PCE)物价指数修正值                          +0.9%      +0.9%
               核心PCE物价指数修正值                                    +1.2%      +1.2%
 1230      美国企业获利                                 第一季          +2.0%      +3.3%
 1230      加拿大经常帐(亿加元)                         第一季        赤字155  赤字172.5
                                                                                       9
 1230      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月          -0.3%      +0.1%
                                 (较上年同期)                              --      +0.9%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)            5月25日当周             34         34
               初请失业金人数四周均值(万人)                                --      33.95
               续请失业金人数(百万人)              5月18日当周            295      291.2
 1400      美国成屋待完成销售                              4月          +1.1%      +1.5%
 2245      新西兰贸易条件(较前季)                         第一          +1.5%      -1.3%
                                                            季                 
 2301      英国Gfk消费者信心指数                           5月           负26       负27
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                   5月             --       51.1
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                    4月          +3.1%      +5.2%
                         (较上月)                                       -2.0%      +2.0%
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上            4月          -0.4%      -0.5%
           年同期)                                                             
           日本全国CPI(较上年同期)                                         --      -0.9%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                 5月          -0.2%      -0.3%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                                     --      -0.7%
 2330      日本求才求职比                                  4月           0.87       0.86
           日本失业率                                      4月           4.1%       4.1%
  
        附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
 5月28日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 2350      日本零售销售(较上年同期)                              4月        -0.1%       -0.4%
 
 5月29日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段         现值      预估值
 0130      澳洲建筑完工(较前季)                               第一季        -2.0%       +1.0%
 0600      瑞士瑞银集团(UBS)指标                                 4月         1.46          --
 0755      德国经季节调整失业人数变化(万人)                      5月      增加2.1     增加0.5
           德国未经季节调整失业人数(万人)                                     290         290
           德国经季节调整失业率                                              6.9%        6.9%
           德国经季节调整失业人数(万人)                                     296.3          --
 0800      意大利企业信心指数                                    5月         88.5        88.3
 0800      欧元区M3货供额(较上年同期)                            4月        +3.2%       +2.9%
           欧元区民间贷款                                                   -0.9%       -0.7%
           欧元区M3三个月移动平均年增长率                                   +3.0%          --
 1000      英国CBI零售销售差值                                   5月         负11         正3
 1100      美国抵押贷款指数                              5月24日当周        721.4          --
           美国再融资指数                                                 3,723.3          --
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)               5月25日当周        -0.9%          --
 1200      德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)              5月初值        +0.3%      ＋0.2%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                         +1.7%       +1.4%
           德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                                  +0.4%       +0.2%
           德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                              +1.5%       +1.3%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)             5月25日当周        +2.7%          --
 1400      加拿大央行利率决议                                     --        1.00%       1.00%
 1430      美国达拉斯联储服务业指数                              5月         11.8          --
 2100      韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                       6月           78          --
 2245      新西兰建筑许可                                        4月        18.5%          --
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                              4月        +1.7%       +0.5%
                     (较上月)                                               +0.8%       +1.0%
              服务业产出(较上月)                                            +0.2%          --
     (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (整理 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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