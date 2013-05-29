主要国家经济指标预测--5月30日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透5月30日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月30日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 +4.0% -5.5% 民间房屋建筑许可(较前月) -- +0.4% 0130 澳洲资本支出 第一季 +0.8% -1.2% 澳洲建筑资本支出 +0.5% -0.6% 澳洲工厂/机械资本支出 -2.0% -2.3% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 +0.2% +0.2% 瑞士国内生产总值(GDP)(较上年同期) +0.9% +1.4% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.4% -0.1% 英国Nationwide房价指数(较上年同期) +0.9% +0.9% 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 -- 持平 意大利生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- -0.1% 0900 欧元区企业景气指数 5月 负0.87 负0.93 欧元区经济景气指数 89.0 88.6 欧元区工业景气指数 负13.1 负13.8 欧元区服务业景气指数 负10.8 负11.1 欧元区消费者信心指数 负21.9 负22.3 欧元区消费者通胀预期指数 15.8 欧元区生产者物价预期指数 负3.6 1230 美国实质GDP环比年率 第一季修正值 +2.5% +2.5% 最终销售 +1.6% +1.5% GDP隐性平减指数修正值 +1.2% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数修正值 +0.9% +0.9% 核心PCE物价指数修正值 +1.2% +1.2% 1230 美国企业获利 第一季 +2.0% +3.3% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字155 赤字172.5 9 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月25日当周 34 34 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.95 续请失业金人数(百万人) 5月18日当周 295 291.2 1400 美国成屋待完成销售 4月 +1.1% +1.5% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一 +1.5% -1.3% 季 2301 英国Gfk消费者信心指数 5月 负26 负27 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 51.1 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 +3.1% +5.2% (较上月) -2.0% +2.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上 4月 -0.4% -0.5% 年同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- -0.9% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.2% -0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7% 2330 日本求才求职比 4月 0.87 0.86 日本失业率 4月 4.1% 4.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -0.1% -0.4% 5月29日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -2.0% +1.0% 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 4月 1.46 -- 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 增加2.1 增加0.5 德国未经季节调整失业人数(万人) 290 290 德国经季节调整失业率 6.9% 6.9% 德国经季节调整失业人数(万人) 296.3 -- 0800 意大利企业信心指数 5月 88.5 88.3 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +3.2% +2.9% 欧元区民间贷款 -0.9% -0.7% 欧元区M3三个月移动平均年增长率 +3.0% -- 1000 英国CBI零售销售差值 5月 负11 正3 1100 美国抵押贷款指数 5月24日当周 721.4 -- 美国再融资指数 3,723.3 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月25日当周 -0.9% -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.3% ＋0.2% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.7% +1.4% 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.2% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.5% +1.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月25日当周 +2.7% -- 1400 加拿大央行利率决议 -- 1.00% 1.00% 1430 美国达拉斯联储服务业指数 5月 11.8 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 6月 78 -- 2245 新西兰建筑许可 4月 18.5% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 +1.7% +0.5% (较上月) +0.8% +1.0% 服务业产出(较上月) +0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫； 审校 戴素萍)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。