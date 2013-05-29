港报财经评论：为退市长期铺路--信报5月29日

为退市长期铺路/ 习广思

认为联储局收水属市场噪音，真正收水言之尚早，但噪音将不断涌现，一来是政治动作，主席贝南奇及其继任人须就此议题向议员交代，二来联储局必须公开讨论收水，为日后真正收水铺路，作用犹如走火警，否则突然退市，必引起金融市场大震荡。金价暴跌以至上周全球微型股灾，都可算是为收水做演习，资产价格急挫，反映热钱惧怕黑天鹅出现，稍有风吹草动，即时撤退。联储局退市的前设条件是，就业改善、通胀回升。私人银行Coutts的CIO Alan Higgins指出，还有第三项因素，就是央行开始退市时，有需要保持金融市场稳定性。就美国经济条件来看，楼市复苏有利经济回暖，但就业及通胀仍未达到要求，仍在联储局目标之下。Higgins表示，如果要在退市时稳住金融市场，贝南奇需要就退市减少买债持续放风声及引起讨论，同时又不讲明或保证何时退市，以建立市场的心理预期。

情况正如放水一样，贝南奇一样是利用口术，向市场建立放水预期，回想一下，QE3是讲了多久才出现呢？热钱害怕黑天鹅，如果退市前有足够讨论，到真正发生时，市场早有心理准备，就不会当它是黑天鹅了。日股情况也是一样，上周的大震荡是一场预演，日债息狂升是安倍经济学的一只潜在黑天鹅，但会否在这个时候出现？假如不会，日股大调整反而是投资者入市的机会。明天期指结算，恒指整个5月大上大落，月初反弹只是跟随外围，上周一个收水消息，即时打回原形，形成大上大落格局。投资者要有心理准备，类似的收水噪音将会不断出现，尤其是美股热钱当道，高位震荡属平常事。其次，跳出恒指的框框，大市其实有不少板块跑输指数，炒股不炒市，概念股持续当炒。

恒指在150天线暂见支持，昨日早段表现呆滞，午后A股及欧洲股市反弹，急涨逾200点，收报22,924点。大市成交额512亿港元，沽空比率8.7%。恒指难见突破，从恒指成分股来看，资金持续轮动支撑大市，昨日落后航运股、内房股及百丽 回升。资金持续发掘机会，机械设备股如龙工 炒作落后，内房壳股再见概念炒作，餐饮业股份静悄悄攀升，翠华 续见新高，大家乐 、大快活 股价造好。

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日圆渐回复弱势/ 苏子

澳元兑日圆自上月11日触及105.43高位后便见顶回落，并于上月15日急挫至98.66低位才能止跌回稳，随后汇价在99-103区域内呈现敏感三角形的上落市调整形态。上周四澳元兑日圆已见成功跌至此形态底部支持以下，更触发大量止蚀沽盘入市，使汇价可以迅即暴挫至97.25低位。不过，汇价在触及此低位后却出现强而有力的反弹浪，到收市时已大幅反弹逾200点子，至99.3水平，反映97.25低位附近的支持力极强。翌日汇价虽然再度急挫，并跌破上周四的97.25低位支持，惟破位后只是微跌至97.08低位便跌不下去了，未能出现单边跌市；即使本周初汇价可以跌破97心理关口，但当触及96.91低位后已经再次止跌回稳，最后更在日线图呈现锤头利好形态。

由于澳元兑日圆已连续三个交易天在96.9-97.25区域出现异常抗跌力，故不少好友开始不约而同趁低买入，结果昨天澳元兑日圆以大阳烛回升至99关口附近。如昨晚澳元兑日圆可以保持昨天亚洲市开始的绝大部分升幅，未见回落至98.3即市支持以下收市，则日线图便会呈现利好后市的早晨之星形态。这有利澳元兑日圆一旦返回100心理关口以上收市后，将继续以上落市的形式运行，并上试20天保历加通道顶部阻力。

若澳元兑日圆可以成功扭转上周四开始的恶劣技术走势，并逐步升至上述的通道顶部阻力附近，同时澳元兑美元亦已企稳于上周四的0.9778高位以上波动，届时已几可肯定日圆汇价可以回复弱势，美元兑日圆更成功再创今年新高并朝着105心理关口迈进了。因此，若稍后大家看见澳元兑日圆可以回复升势，而澳元兑美元亦已止跌回升，便要有心理准备日圆的调整浪已告一段落，不宜再看好日圆了，而后市美元兑日圆未必可以回落至100心理关口以下之余，更有机会挑战105心理关口。

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