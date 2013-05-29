港报财经评论：资金追逐有限目标--经济日报5月29日

资金追逐有限目标/ 林瑞芬

恒生指数 昨弹升1.05%至22,924点；大市成交额只有512亿港元，日股波动之势略减，及A股主板走势改善对港股略为正面，本周四期指结算，相信以和为贵，略高于月初位结算，再大升空间有限。深圳创业板股昨再现急挫，但上证及沪深300指数等主板股造好，再次显示主板股吸引热炒资金避险。上证收报2,321，升1.23%，由此带动了港股午市跟随反弹。除非港股神乎奇技配合大成交额重上23,000，5月收官结算在即，技术上，恒指反覆或阻于22,900-23,000，纵抽上若没有成交的配合，可能都会出现即市的触高后滑落，守于50天线22,450，进行结算，等6月变动。政府开始推出第三批iBond供市民认购，涉最多100亿港元，债券年期为3年，每6个月将派一次息，息率不低于1厘。过去两次计，政府债券一五零六 及一四零七 均有薄利让投资者套利，相信今次散户都会踊跃，帮衬一些提供免佣、免认购手续费的证券行，若抽到两、三手，要赚餐茶钱不难。

当前，中、港股民也一样，中国内地经济放缓大形势，可投目标自然减半，资金追逐有限目标，ibond固然是较为稳阵。有限的股份目标，大概也是指今年盈利增长看得通透，有把握性的股份，其余大部分看不通的，只好由每日买卖盘定夺股价上落走势。盈喜股固然受人关注，中国燃气 昨一度高见8.05港元，收报7.96港元，涨6.1%。

盈利前景看得透的股票中，或可留意中国建筑国际 ，中、港、澳均有建筑工程定单，条数好易计，早前刚公布从美高梅中国获得了价值105亿港元的Cotai工程项目，为澳门规模最大的工程，亦为中国建筑取得的合约中最高价值，此项目大致于2014年开始入帐。花旗因此把中国建筑国际的2014-2015财年利润预期，温和上调3%，目标价从13.30港元上调至14.00港元。大和亦因此将中国建筑目标价，由12.47港元调升至13.86港元，维持买入投资评级。中期目标反覆上望挑战14港元，现价12.5港元，水位有余，一见大市回软或跳水收集该股，12港元楼下收集，11港元止蚀。

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注资概念股，调整可低吸/ 余少文

大市连续两日反弹，可惜成交一般，反弹成交缩始终令人对后市回升的感觉并不踏实，但只要大市维持上落格局，相信股民会炒股不炒市，尤其有注资概念的股份近日热炒，注资故事应该未结束。中国内地股市昨日上升，成交额逼近2,500亿元人民币，可以说是放量上升，但国企指数成交却低，即使国企指数随A股上升，全日升167点或1.6%，收10,920点，成交额得105亿港元，是过去一个多星期第二低成交额；而红筹指数情况相似，全日升86点或2%，收4,424点，成交额42亿港元。由于中资股反弹而成交缩，显示资金没有流入，观望仍是主调，若然回升欠缺成交配合，相信国指会继续上落走势等变。

高息中资股在不明朗市况下可以继续留意，但近日见到一些公布收购或母公司注资的股份的股价表现令人羡慕，如盈天医药 收购同济堂中药，股价复牌后升最多30%；而中国太平 向母公司购入保险资产，股价昨日最多升16%，收市升15%，报14.2港元；珠海控股 也获投资者憧憬注资而急升17%，报1.51港元。只是盈天复牌后高开低收，昨日收市价4.46港元较复牌后高位5港元回落11%，故追捧注资概念股也要看准时机，若股价在消息公布后高开，切忌高追，因为早前买入的春江鸭可能要获利而沽货，股价相对波动，故不如发掘有注资概念的股份，趁低吸纳后待收成，买入中航科工 和天津津燃 ，希望大丰收！

除了中航科工和津燃外，中航工业 、北京发展 、中石化冠德 、中国石化 等都有注资概念，另有一些股份沉寂多时的股份也有留意价值，如首长系，因为过去不时见到低沉多时的股份会透过注资和重组来炒作一番，所以首长国际 、首钢资源 等可留意，但要等异动才留意未迟，反而冠德、中石化、北发、中航科工、中航工业等可优先留意。中航系母公司已表示会注资予两间上市公司，中航科工会成为集团航空产业整合平台，注入更多与航空相关资产的权益，中航工业则成为非航空平台。至于中石化和冠德，前者曾表示会向母公司收购上游油气资产，后者早前配股集资26亿港元，并获社保基金承接部分股份，市场憧憬冠德会获母公司注入资产。而北发在发展垃圾发电业务，5月初便曾传其斥资30亿港元收购中国绿色能源公司，加强垃圾焚化设备。另有证券商表示北发的股价催化剂在于收购、新项目和母公司注资，并认为在现有的市场资讯下，股价值2.76港元，若然有收购行动则股价值3.44港元。

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