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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:22 BJT

台湾股市：开高，汽车类股领涨

路透台北5月29日 - 台湾股市周三开盘上涨0.49%，汽车类指数 上涨2%，领军上攻。昨日两岸签署“电动车合作意向书"，选择以杭州为共同试点，这是两岸车辆公会首次共同推动电动车产业。

根据媒体报导，相关的投资金额可望接近100亿台币。

加权股价指数 开盘上涨40.15点至8,303.20，上日下跌0.21%。

电子类指数 升0.8%，金融保险类指数 涨0.6%。(完)

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