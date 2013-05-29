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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:47 BJT

日本已公布经济指标--2013/5/29

经济指标                           时间       最新数据        前月/前季数        下次公布时间     预估值
                                                                        据           (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)       第一季          +0.9%  p           +0.3%  r           6月9日         --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/      4月          -0.3%              -0.5%             5月30日      -0.2%
 y)                                                                                             
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/      3月          -0.5%              -0.3%             5月30日      -0.4%
 y)                                                                                             
 工业生产(m/m)                       3月          +0.9%  r           +0.6%  r       5月30-31日      +0.6%
 失业率                              3月           4.1%  @            4.3%  @-r        5月30日       4.1%
 贸易收支(亿日圆)                    4月      逆差8,799          逆差3,624             6月18日         --
 所有家庭实质支出(y/y)               3月          +5.2%              +0.8%             5月30日      +3.1%
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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