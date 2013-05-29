全球贵金属：美国铸币局恢复销售小型美国鹰洋金币

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透纽约5月28日 - 美国铸币局周二宣布恢复小型美国鹰洋(American Eagle)金币的销售。就在一个月前，金价暴跌至两年低点，引发这种金币的需求急升，政府库存销售一光。
铸币局还决定自周二起取消对“美哉美利坚(America the Beautiful)”5盎司银币的配售规定。实际上是取消了对授权金银币经销商的购买限制。
美国铸币局上述举措进一步显示，目前金银币购买热潮已经开始降温。投资者在4月中旬金价大跌两日后趁机抢购。美国铸币局是全球最大的金银币制造商。
黄金和白银价格继续在逾两年低点附近徘徊，基金继续抛售贵金属。经济形势好转，而且目前并无通胀迹象，降低了这些金属的避险魅力。
美国铸币局发言人对路透表示，该机构继续限制购买美国鹰洋银币。该项政策自1月以来开始实施，今年稍早曾暂停过。
铸币局在给经销商的备忘录中称正在接受0.1盎司美国鹰洋金币的订单，并表示已经生产了足够数量的金币。
因需求激增耗尽了政府的库存，铸币局在4月23日曾宣布暂停销售小型金币，为2009年11月暂停销售一切黄金制品以来的首次。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 张涛)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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