路透基点：银行须在6月5日前对华为贷款案作出回复--RLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，各家银行被要求在6月5日前就华为技术有限公司五年期贷款案作出回复。

该公司预计将筹资7亿美元，不过消息人士指出，融资规模可能高达10亿美元。

消息人士称，华为可能在考虑银团贷款，此前已有多家银行达到最高级别的认贷额。

约有10家银行可能参与此项旨在筹集运营资金的新交易，包括澳新银行、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行和三井住友银行。

此前报导称，谈判中的价格在200个基点以下。

华为在2011年8月签署了12亿美元五年期贷款协议，最高综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。

三菱东京日联银行、东方汇理银行、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打银行、三井住友银行和Westpac Banking Corp担任2001年交易的牵头行兼簿记行。