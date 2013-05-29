路透基点：银行须在6月5日前对华为贷款案作出回复--RLPC

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，各家银行被要求在6月5日前就华为技术有限公司五年期贷款案作出回复。
该公司预计将筹资7亿美元，不过消息人士指出，融资规模可能高达10亿美元。
消息人士称，华为可能在考虑银团贷款，此前已有多家银行达到最高级别的认贷额。
约有10家银行可能参与此项旨在筹集运营资金的新交易，包括澳新银行、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、渣打银行和三井住友银行。
此前报导称，谈判中的价格在200个基点以下。
华为在2011年8月签署了12亿美元五年期贷款协议，最高综合收益为165个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码140个基点。该笔贷款分为有7亿美元是由Huawei Tech Investment Co Ltd所借入，5亿美元是由Huawei International Pte Ltd所借入，并由母公司出具意愿函(letter of comfort)。
三菱东京日联银行、东方汇理银行、花旗集团、星展银行、汇丰、渣打银行、三井住友银行和Westpac Banking Corp担任2001年交易的牵头行兼簿记行。
路透2月报导指出，华为2012年的智能手机销量为3,200万部，较2011年增长60%。根据市场研究公司IDC，去年第四季度华为智能手机销量在全球排名第三，排名第四和第五的分别是索尼和中兴通讯。三星和苹果的销量仍是遥遥领先，二者合计在智能手机市场占半壁江山。 (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。