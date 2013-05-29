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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:48 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在公布弱于预期的建筑业数据后略有下滑

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* 澳洲第一季建筑完工较前季下降2.0%，不及预期的上升1.0%

* 澳洲央行认为建筑行业成长加快对于非矿业领域复苏至关重要

* 建筑行业表现迟滞将强化央行进一步放松政策的理由

* 澳元/美元走势疲软，接近0.9550的期权障碍，该水准下方设有停止单

(完)

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(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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