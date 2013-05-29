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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:06 BJT

《香港重要政经日程》--5月29日-6月4日

==================今日重要政经消息==================

5月29日(周三)

--09:00 中石化 在中国举行股东周年大会。

--09:30 中国银行 在中国举行股东周年大会。

--11:00 广州富力地产 在中国举行股东周年大会。

--11:00 中国电信 股东周年大会。

*--12:00 道富环球投资举办媒体圆桌会议，主题为中国2013年下半年的经济前景和对投资者的影响。

*--13:00 标准普尔评级服务公司亚太地区前40家银行研讨会。

--14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。

--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

5月30日（周四）

-- 公布4月份零售销售数字。

-- 朗廷酒店 首日挂牌。

-- 国美电器 公布首季业绩。

-- 谢瑞麟 公布全年业绩。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。

--09:30 宝姿 股东周年大会。

--10:00 中移动 股东周年大会。

--10:00 富士康 股东周年大会。

--10:30 周生生 股东周年大会。

--13:30 中国南车 举行股东周年大会。

--15:00 中国海外发展 股东周年大会。

--15:00 上置集团 股东周年大会。

--15:00 天津港发展 股东周年大会。

--16:00 瑞安建业 股东周年大会。

5月31日（周五）

-- 香港金管局发布4月货币统计数字。香港政府公布4月财务业绩。

--09:00 鞍钢股份 股东周年大会。

--09:00 招商银行 股东周年大会。

--09:00 中国太保 股东周年大会。

--10:00 中国风电 股东周年大会。

--10:00 龙源电力 股东周年大会。

--10:00 中远国际 股东周年大会。

--11:00 远东环球 股东周年大会。

--14:30 中核国际 股东周年大会及股东特别大会。

--16:15 华润燃气 股东周年大会。

6月3日（周一）

--10:00 盛高置地 股东周年大会。

--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。

--10:30 香格里拉（亚洲） 股东周年大会。

--10:45 南海控股 股东周年大会。

--11:00 银河娱乐 股东周年大会。

--11:30 恒基兆业地产 股东周年大会。

*6月4日（周二）

--14:30 巴斯夫 亚太地区新战略新闻会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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