《香港重要政经日程》--5月29日-6月4日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
==================今日重要政经消息==================
5月29日(周三)
--09:00 中石化 在中国举行股东周年大会。
--09:30 中国银行 在中国举行股东周年大会。
--11:00 广州富力地产 在中国举行股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
*--12:00 道富环球投资举办媒体圆桌会议，主题为中国2013年下半年的经济前景和对投资者的影响。
*--13:00 标准普尔评级服务公司亚太地区前40家银行研讨会。
--14:00 中海发展 在中国举行股东周年大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
5月30日（周四）
-- 公布4月份零售销售数字。
-- 朗廷酒店 首日挂牌。
-- 国美电器 公布首季业绩。
-- 谢瑞麟 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--09:30 宝姿 股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 富士康 股东周年大会。
--10:30 周生生 股东周年大会。
--13:30 中国南车 举行股东周年大会。
--15:00 中国海外发展 股东周年大会。
--15:00 上置集团 股东周年大会。
--15:00 天津港发展 股东周年大会。
--16:00 瑞安建业 股东周年大会。
5月31日（周五）
-- 香港金管局发布4月货币统计数字。香港政府公布4月财务业绩。
--09:00 鞍钢股份 股东周年大会。
--09:00 招商银行 股东周年大会。
--09:00 中国太保 股东周年大会。
--10:00 中国风电 股东周年大会。
--10:00 龙源电力 股东周年大会。
--10:00 中远国际 股东周年大会。
--11:00 远东环球 股东周年大会。
--14:30 中核国际 股东周年大会及股东特别大会。
--16:15 华润燃气 股东周年大会。
6月3日（周一）
--10:00 盛高置地 股东周年大会。
--10:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--10:30 香格里拉（亚洲） 股东周年大会。
--10:45 南海控股 股东周年大会。
--11:00 银河娱乐 股东周年大会。
--11:30 恒基兆业地产 股东周年大会。
*6月4日（周二）
--14:30 巴斯夫 亚太地区新战略新闻会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。