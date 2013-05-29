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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:51 BJT

中国新债：大唐集团周四将发行50亿元超短融，期限九个月

路透北京5月29日 - 中国大唐集团周三公告称，将于周四(30日)簿记建档发行50亿元人民币超短期融资券，期限九个月。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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大唐集团 300 50 9 5/30簿记建档 建设银行 AAA 5/31 6/3

浦发银行

===============================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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