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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:51 BJT

台湾债市：五年公债殖利率早盘弹破1.0%关卡，因美10年债殖利率升至13个月高位

路透台北5月29日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三早盘弹破1.0%整数关卡。因昨晚美国指标10年期公债 殖利率升至13个月高位，惟银行体系资金丰沛，逢高仍承接用以养券，令殖利率并未进一步喷出大弹。

今日102/2殖利率也创五年期指标公债 逾一个半月盘中高点。有交易员表示，今早见到邮局在10年券102/6于1.36%位置明显挂买盘，此举令空头气焰消退。盘中除非股市进一步扩大涨幅，否则殖利率要进一步弹升不易。预估今日102/2主要交投区间暂看在0.990-1.010%。

“邮局在1.36%挂9支全收，102/2殖利率要喷也喷不出来了。”一位外商银行交易员说。

另一证券商交易员则表示，美债殖利率强弹，让不少买盘更为观望。接下来要看周四美国公布的GDP修正值，是否对债市产生进一步冲击。

美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。指标10年期公债 收益率周二突破约在2.07%的技术支撑位，收报2.172%，上周五报2.01%，5月初时报1.61%。

交易员观察市场的最新动态：

* 美国10年指标债殖利率突破技术支撑后，接下来要观察是否进一步上探2.40%高点。

* 台股受美股再创纪录高位带动上扬，惟要留意证所税修正案在立法院的进度。

* 五年券殖利率在1.0%附近可望暂时止稳，短线料随美债波动。

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.990%-1.010%。

本地时间09:44最新报价：

* 102/2殖利率弹3.80基点，报1.0040%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周三展望》收益率跳升至逾一年最高水准，关注五年期公债标售

* 《综述》美国3月房价涨幅创近七年高点，5月消费者信心亦明显增强

* 表格：美国5月消费者信心指数为76.2，预估为71.0--经济咨商会 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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