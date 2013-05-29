台湾债市：五年公债殖利率早盘弹破1.0%关卡，因美10年债殖利率升至13个月高位

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 台湾五年券102/2 殖利率周三早盘弹破1.0%整数关卡。因昨晚美国指标10年期公债 殖利率升至13个月高位，惟银行体系资金丰沛，逢高仍承接用以养券，令殖利率并未进一步喷出大弹。
今日102/2殖利率也创五年期指标公债 逾一个半月盘中高点。有交易员表示，今早见到邮局在10年券102/6于1.36%位置明显挂买盘，此举令空头气焰消退。盘中除非股市进一步扩大涨幅，否则殖利率要进一步弹升不易。预估今日102/2主要交投区间暂看在0.990-1.010%。
“邮局在1.36%挂9支全收，102/2殖利率要喷也喷不出来了。”一位外商银行交易员说。
另一证券商交易员则表示，美债殖利率强弹，让不少买盘更为观望。接下来要看周四美国公布的GDP修正值，是否对债市产生进一步冲击。
美国公债收益率周二升至13个月高位，因股市再创新高，且投资人担心美联储可能放缓大规模购债计划，在财政部的两年期公债标售中不愿买入更多。指标10年期公债 收益率周二突破约在2.07%的技术支撑位，收报2.172%，上周五报2.01%，5月初时报1.61%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国10年指标债殖利率突破技术支撑后，接下来要观察是否进一步上探2.40%高点。
* 台股受美股再创纪录高位带动上扬，惟要留意证所税修正案在立法院的进度。
* 五年券殖利率在1.0%附近可望暂时止稳，短线料随美债波动。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.990%-1.010%。
本地时间09:44最新报价：
* 102/2殖利率弹3.80基点，报1.0040%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周三展望》收益率跳升至逾一年最高水准，关注五年期公债标售
* 《综述》美国3月房价涨幅创近七年高点，5月消费者信心亦明显增强
* 表格：美国5月消费者信心指数为76.2，预估为71.0--经济咨商会 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。