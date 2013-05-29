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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:57 BJT

台湾汇市：台币盘初创10个月低位，美国经济数据亮眼出乎意外

路透台北5月29日 - 台币兑美元 周三盘初因央行作价创下10个月低位，触及30.140；但实际交投区间落于29.940-29.980。市场人士指出，美国经济数据出乎市场意外亮眼，台币开盘后随韩元 等主要亚币走弱，但因出口商在29.950以上抛汇较为积极，暂止稳台币于区间内交投。

汇银人士指出，央行于盘初作价似有意引导台币更为弱势，但本周出口商因月底台币资金需求，在台币趋向30元关卡时仍有美元卖兴，与韩元的月底出口商抛汇特性相同，料不易一举突破30元整数关卡，且外资买卖盘力道亦有所保留，或待6月初出口商退场再行布局。

早盘低位30.140为10个月新低，前低落在去年7月27日报30.180。不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.940-29.980；上日则在29.900-920，央行上日作价收于30.057。

本地时间9:50，台币兑美元因央行上日作价而升值8.6分报29.971。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初外资美元买盘未明显增加，或待6月初出口商退场

* 出口商在29.950以上抛汇较积极

* 美国经济稳定复苏短线成市场共识，不利风险胃纳

* 台股 扬升但料外资在台股买卖超力道不会太大，影响中性

* 人民币 亦偏弱反应

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月美元/台币 已触及30元附近

* 开盘45分钟台北外汇经纪公司成交量约2.1亿美元，高于上交易日同时段1.42亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.920-30.000

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(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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