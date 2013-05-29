台湾汇市：台币盘初创10个月低位，美国经济数据亮眼出乎意外

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 台币兑美元 周三盘初因央行作价创下10个月低位，触及30.140；但实际交投区间落于29.940-29.980。市场人士指出，美国经济数据出乎市场意外亮眼，台币开盘后随韩元 等主要亚币走弱，但因出口商在29.950以上抛汇较为积极，暂止稳台币于区间内交投。
汇银人士指出，央行于盘初作价似有意引导台币更为弱势，但本周出口商因月底台币资金需求，在台币趋向30元关卡时仍有美元卖兴，与韩元的月底出口商抛汇特性相同，料不易一举突破30元整数关卡，且外资买卖盘力道亦有所保留，或待6月初出口商退场再行布局。
早盘低位30.140为10个月新低，前低落在去年7月27日报30.180。不计央行作价台币开/收盘价的因素，早盘台币实际成交区间29.940-29.980；上日则在29.900-920，央行上日作价收于30.057。
本地时间9:50，台币兑美元因央行上日作价而升值8.6分报29.971。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初外资美元买盘未明显增加，或待6月初出口商退场
* 出口商在29.950以上抛汇较积极
* 美国经济稳定复苏短线成市场共识，不利风险胃纳
* 台股 扬升但料外资在台股买卖超力道不会太大，影响中性
* 人民币 亦偏弱反应
* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月美元/台币 已触及30元附近
* 开盘45分钟台北外汇经纪公司成交量约2.1亿美元，高于上交易日同时段1.42亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.920-30.000
最新相关报导链接：
* 韩国汇市：韩元兑美元跌至近七周低位，因美国经济数据抢眼
* 东京汇市：美元全面上涨，澳元跌至19个月低点
* 路透调查：加拿大央行下次升息预估时间推后至2014年第四季
* 纽约汇市：美元上涨，因经济数据巩固美联储将缩减刺激计划的传言
* 综述：美国3月房价涨幅创近七年高点，5月消费者信心亦明显增强
* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1856元
(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。