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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:04 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国强劲季节性需求予以支撑

相比上个月触及的年内低位6,800美元下方，铜价已反弹逾8%，但自5月初以来便陷于7,100-7,500美元区间。今年以来仍跌逾7%。

上海金属期货交易市场的主力期铜合约 上涨0.84%至每吨52,740元人民币(8,600美元)，自上交易日创下的12日低位回升。

汇丰/Markit公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位。 官方报告则将在6月1日公布。

美国3月房价涨幅为近七年来最大，因受到春季购房旺季的提振；此外消费者信心也明显增强，表明经济复苏具有一定韧性。

印尼一名矿业部官员周二称，Freeport McMoRan Copper & Gold 在印尼巴布亚省的铜矿获准重启多数生产。两周前该铜矿坑道坍塌导致28人丧生。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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