金属期市：伦铜持稳，中国强劲季节性需求予以支撑

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
相比上个月触及的年内低位6,800美元下方，铜价已反弹逾8%，但自5月初以来便陷于7,100-7,500美元区间。今年以来仍跌逾7%。
上海金属期货交易市场的主力期铜合约 上涨0.84%至每吨52,740元人民币(8,600美元)，自上交易日创下的12日低位回升。
汇丰/Markit公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位。 官方报告则将在6月1日公布。
美国3月房价涨幅为近七年来最大，因受到春季购房旺季的提振；此外消费者信心也明显增强，表明经济复苏具有一定韧性。
印尼一名矿业部官员周二称，Freeport McMoRan Copper & Gold 在印尼巴布亚省的铜矿获准重启多数生产。两周前该铜矿坑道坍塌导致28人丧生。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。