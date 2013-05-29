《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月29日

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国大唐集团 300 50 9 5/30簿记建档 建设银行 AAA 5/31 6/3 浦发银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *光大证券 85 25 3 6/3招标 工商银行 AAA 6/4 6/5 农业银行等 ======================================================================================== *佛山公用 6 3 12 6/3簿记建档 农业银行 AA+ 6/4 6/5 事业控股 ======================================================================================== *青岛海润 4 2 12 6/5簿记建档 中国银行 AA- 6/6 6/7 自来水集团 ======================================================================================== *新誉集团 4 2 12 6/5簿记建档 招商银行 AA 6/6 6/7 ======================================================================================== 广东物资集团 12 6 12 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/3 ======================================================================================== 东方明珠 10 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/3 国泰君安 ======================================================================================== 天津医药集团 10 5 12 5/30簿记建档 民生银行 AA+ 5/31 6/3 ======================================================================================== 广西西江 6 3 12 5/31簿记建档 国开行 AA 6/3 6/4 开发投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 韵升控股集团 9 5 12 5/31簿记建档 建设银行 AA- 6/3 6/4 ======================================================================================== 北京热力集团 20 10 12 5/31簿记建档 中信银行 AA+ 6/4 6/5 华夏银行 ======================================================================================== 华润医药控股 60 10 12 6/4簿记建档 农业银行 AAA 6/5 6/6 建设银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *江阴兴澄 23 5 3 6/3簿记建档 中国银行 AA 6/5 6/6 特种钢铁 农业银行 ========================================================================================= *中国核工业 15 3 5 6/5簿记建档 交通银行 AAA 6/7 6/8 建设集团 工商银行 ========================================================================================= 重庆粮食集团 6 6 3 5/30簿记建档 光大银行 AA- 5/31 6/3 ========================================================================================= 江苏方洋集团 20 10 5 5/30簿记建档 浦发银行 AA 5/31 6/3 ========================================================================================= 江阴新国联 8 4 2 5/31簿记建档 农业银行 AA 6/3 6/4 投资发展 ========================================================================================= 北京热力集团 20 10 5 5/31簿记建档 中信银行 AA+ 6/4 6/5 华夏银行 ========================================================================================= 华晨汽车 10 10 5 6/4簿记建档 国开行 AA 6/5 6/6 集团控股 光大银行 ========================================================================================= 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 康熙泽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。