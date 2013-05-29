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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 18:09 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
=======================================================================================
*中国大唐集团   300       50       9 5/30簿记建档  建设银行      AAA     5/31      6/3    
                                                   浦发银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*光大证券      85        25      3   6/3招标      工商银行     AAA       6/4       6/5
                                       农业银行等
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*佛山公用      6         3      12   6/3簿记建档  农业银行     AA+       6/4       6/5
事业控股
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*青岛海润      4         2      12   6/5簿记建档  中国银行     AA-       6/6       6/7
自来水集团
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*新誉集团      4         2      12   6/5簿记建档  招商银行     AA        6/6       6/7 
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广东物资集团   12        6      12   5/30簿记建档 中国银行     AA        5/31      6/3
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东方明珠       10       10      12   5/30簿记建档 招商银行     AA+       5/31      6/3
                                       国泰君安
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天津医药集团   10        5      12   5/30簿记建档 民生银行     AA+       5/31      6/3
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广西西江        6        3      12   5/31簿记建档 国开行       AA        6/3       6/4
开发投资集团                                      浦发银行
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韵升控股集团    9        5      12   5/31簿记建档 建设银行     AA-       6/3      6/4
                                                  
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北京热力集团   20       10      12   5/31簿记建档 中信银行     AA+       6/4      6/5
                                                  华夏银行
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华润医药控股   60       10      12   6/4簿记建档  农业银行     AAA       6/5      6/6
                                                  建设银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行   国开行       AAA       --        --
投资集团                                          民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*江阴兴澄      23       5      3    6/3簿记建档    中国银行     AA      6/5       6/6
特种钢铁                                           农业银行
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*中国核工业    15       3      5    6/5簿记建档    交通银行     AAA     6/7       6/8
建设集团                                           工商银行
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重庆粮食集团    6       6      3    5/30簿记建档   光大银行     AA-     5/31      6/3
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江苏方洋集团   20      10      5    5/30簿记建档   浦发银行     AA      5/31      6/3
=========================================================================================
江阴新国联      8       4      2    5/31簿记建档   农业银行     AA      6/3       6/4
投资发展            
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北京热力集团   20      10      5    5/31簿记建档   中信银行     AA+     6/4       6/5
                                                   华夏银行
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华晨汽车       10      10      5    6/4簿记建档    国开行       AA      6/5       6/6
集团控股                                           光大银行
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7   10     推迟发行      中信银行     AA+      --        --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增。(完)

 (整理 吴芳； 审校 康熙泽)

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