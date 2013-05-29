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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势沉闷，可能下破102

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* 美元/日圆恢复与日股的关联，随日经指数的下跌而走低

* 看来将回落至102.00下方，但周围仍有买盘环伺

* 有传言称，东京定盘时间的抛售可能与美国公债赎回有关

* 日本出口商亦在102.70设置卖盘，一路向上均挂有卖盘

* 跌破102.00后的支撑位料在隔夜回档低点101.80-90，101.80下方有停止单

* 在102.55上方的停止单仍然存在--亚洲交易时段迄今最高达到102.04-52

(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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