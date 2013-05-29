中国经济：若成长率低于IMF预估，建议采取财政刺激政策--IMF第一副总裁

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透北京5月29日 - 种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度日益提升。不过国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周三表示，如果中国经济增速低于IMF预测，建议中国采取财政刺激政策。
他在北京举行的一场新闻发布会上并指出，限制社会融资增速应是中国的当务之急。
据中国人民银行初步统计，中国4月社会融资规模为1.75万亿元人民币，同比多增7,833亿元；1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。
IMF在4月中旬将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计2014年经济增长8.2%；对今明两年全球经济成长率的预估也下调至3.3%和4%，此前预测分别为3.5%和4.1%。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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