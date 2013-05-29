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货币新闻 | 2013年 5月 29日 星期三 10:26 BJT

中国经济：若成长率低于IMF预估，建议采取财政刺激政策--IMF第一副总裁

路透北京5月29日 - 种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度日益提升。不过国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周三表示，如果中国经济增速低于IMF预测，建议中国采取财政刺激政策。

他在北京举行的一场新闻发布会上并指出，限制社会融资增速应是中国的当务之急。

据中国人民银行初步统计，中国4月社会融资规模为1.75万亿元人民币，同比多增7,833亿元；1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。

IMF在4月中旬将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计2014年经济增长8.2%；对今明两年全球经济成长率的预估也下调至3.3%和4%，此前预测分别为3.5%和4.1%。 (完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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