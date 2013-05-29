路透调查：美国楼市有望积聚更多动能，但再现繁荣的可能性甚微

* 今年美国房价平均涨幅预计为7.5%

* 由于利率持于较低水平，销量料增加

* 少数人预计楼市将再现繁荣

路透纽约5月28日 - 美国楼市今年余下时间预计将积聚更多复苏动能，这将帮助更多的美国民众摆脱抵押贷款金额高于房屋价值的窘境，并向经济提供亟需的支持。

据周二的路透调查显示，受访分析师上调了对2013年美国房价涨幅的预估。

不过，受访分析师中只有七位认为，美国楼市将再现繁荣。余下的22位分析师预计楼市将逐步复苏，明年房价涨势预计将放缓。

周二公布的标普/Case-Shiller房价指数显示，美国3月独栋房屋价格上涨，创下近七年来最大年度涨幅，楼市复苏在继续为美国经济提供支撑和动力。

美国楼市在2006年触顶之后崩盘，紧随其后的美国经济衰退和全球信贷危机，引发数百万宗止赎案，而且许多房屋业主的抵押贷款金额超过房屋实际价值。

好几年来，美国楼市一直在拖累整体经济，直到2012年楼市重新站稳脚跟，房价上涨，房屋销量增加，止赎增长势头放缓，才于2005年以来首次为整体经济增长做出贡献。

分析师预计，楼市已经打好了复苏基础，将帮助提振开始受到财政紧缩影响的美国经济。

“复苏势头将持续，”Capital Economics不动产分析师Paul Diggle说。“房价依然大幅低估，房价将因此快速反弹。”

路透对25位分析师的调查显示，基于标普/Case-Shiller房价指数，分析师预计今年美国房价平均涨幅将达7.5%，远高于2月前次调查的预估涨幅4.6%。

据Case-Shiller数据，2012年美国房价上涨了6.8%。

明年美国房价预计将保持强劲，但涨幅将降至5.5%，不过仍高于上个季度的预估涨幅4%。

房屋存量紧张提振了房价，利率位于历史低点也吸引观望等待楼市走稳的买家出手。

“鉴于房价较低，低利率前景和需求增加，楼市复苏可能还处在初期阶段，”BMO Capital Markets的分析师Sal Guatieri说。

**借款成本低廉**

美联储经济刺激措施的关键内容是维持低借款利率。

今年美国的30年期抵押贷款利率预计平均为3.58%，低于前次调查预估的3.65%。

购房需求回暖将在全年推高房屋销量，第四季房屋销售年率预计将升至508万套。

分析师预计，房价上涨应可帮助四分之一的房屋业主摆脱抵押贷款金额低于房屋实际价值的窘境。

据CoreLogic的数据，去年底，美国有1,040万套房屋的价值低于按揭金额。还有230万位房屋业主的权益接近负值，说明他们拥有的房屋权益还不到5%。

虽然房价上涨能改善业主的财务状况，并提振消费者信心，但分析师对于这对实际支出或经济增长能有多大影响的看法不一。

受访分析师中有13位认为影响会很大，14位认为影响会较小，有三位认为影响会很小。

“财富效应对支出的影响较小，但是(房屋价值和财富)增幅足够大的话，应会带动支出增长，尤其是对高收入人群而言，”Raymond James首席经济学家Scott Brown说。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)