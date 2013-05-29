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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:24 BJT

香港热股：瑞年国际早盘涨逾10%，稍早公布与中信集团子公司战略合作

路透香港5月29日 - 主要生产销售营养保健品及药品的瑞年国际 周三早盘盘中大涨逾10%，稍早公布与中信集团子公司签订战略合作框架协议。

该股稍早触及2.13港元，香港时间10:14，升9.9%，报2.11港元；大市恒生指数 则跌0.68%。

瑞年国际今早在联交所一份声明中称，该公司与中信集团在香港注册之商人银行--中信国通企业管理有限公司的子公司签订协议，瑞年国际将向中信国通发行可换股债券及认股权证，而中信国通将就策略管理、投资者关系、市场策略及融资向瑞年国际提供谘询服务，并作为瑞年国际之独家顾问以协助公司物色健康产业相关业务项目或有潜力公司作收购用途。

瑞年国际计划向中信国通发行两批本金额总共6亿港元之可换股债券及认股权证，换股价为每股3港元；若果悉数兑换，中信国通将持有瑞年国际经扩大后股本约16.38%的股份，并成为其第二大股东。

而瑞年国际的大股东福瑞投资的持股比例将由目前约33.33%摊薄至27.87%，另一股东长实集团 旗下长江生命科技 的持股比例亦由5.02%降至4.2%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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