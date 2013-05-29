香港热股：瑞年国际早盘涨逾10%，稍早公布与中信集团子公司战略合作

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 主要生产销售营养保健品及药品的瑞年国际 周三早盘盘中大涨逾10%，稍早公布与中信集团子公司签订战略合作框架协议。
该股稍早触及2.13港元，香港时间10:14，升9.9%，报2.11港元；大市恒生指数 则跌0.68%。
瑞年国际今早在联交所一份声明中称，该公司与中信集团在香港注册之商人银行--中信国通企业管理有限公司的子公司签订协议，瑞年国际将向中信国通发行可换股债券及认股权证，而中信国通将就策略管理、投资者关系、市场策略及融资向瑞年国际提供谘询服务，并作为瑞年国际之独家顾问以协助公司物色健康产业相关业务项目或有潜力公司作收购用途。
瑞年国际计划向中信国通发行两批本金额总共6亿港元之可换股债券及认股权证，换股价为每股3港元；若果悉数兑换，中信国通将持有瑞年国际经扩大后股本约16.38%的股份，并成为其第二大股东。
而瑞年国际的大股东福瑞投资的持股比例将由目前约33.33%摊薄至27.87%，另一股东长实集团 旗下长江生命科技 的持股比例亦由5.02%降至4.2%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。