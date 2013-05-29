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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:29 BJT

日本债市：跟随美债跌势小幅下滑，市场人气仍脆弱

当日涨跌    上日
                                     最新报价   (基点)    收市价
                                                             
 两年期公债                            0.000%      +0.0    0.130%
 五年期公债                            0.400%      +0.5    0.395%
 10年期公债                            0.920%      +1.5    0.905%
 20年期公债                            1.695%      +0.5    1.690%
 30年期公债                            1.830%      -0.5    1.835%
 10年期公债期   <0#JGB:>               141.84     +0.00    141.84
 货                                                      
                                                                 
 注1：公债期货涨跌为点数。                               
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                               
 。                                                      
 (完)
      
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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