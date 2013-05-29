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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 10:57 BJT

路透基点：越秀完成1.50亿美元三年期贷款--RLPC

路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，越秀企业(集团)公司已完成1.50亿美元三年期贷款案。

该贷款获得超额认贷，有逾10家银行参与，其中包括先前报导的六家提早回覆银行。

台北富邦银行为牵头行兼簿记行。

承诺放贷金额已超过1.50亿美元。

一如先前报导，这笔贷款分三期每半年等额偿还，平均年限为2.5年。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。

提早优惠费用为7.5个基点。

包括提早优惠费用在内，承诺3,000万美元或以上的银行，获得综合收益260个基点，费用为42.5个基点，取得牵头行兼簿记行头衔。承诺2,000-2,900万美元者，综合收益255个基点，费用为30个基点，取得主办行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，综合收益250个基点，费用为17.5个基点，取得安排行头衔。

该贷款主要针对台湾的银行。

越秀是广州一家主要国有企业。越秀集团旗下有三家公司在香港上市--越秀地产、越秀交通基建、越秀房产信托基金。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)

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