更新版 1-中国经济：IMF再度调降中国成长率预估，并敦促限制社会融资增速

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
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路透北京5月29日 - 种种迹象显示中国最高领导层对经济放缓的容忍度日益提升。不过国际货币基金组织(IMF)周三在再度调降中国今年成长率预估至7.75%的同时，并称若实际增速低于其预测，建议中国采取财政刺激政策。
IMF第一副总裁利普顿是在北京举行的一场新闻发布会上做出上述表示。他还指出，限制社会融资增速应是中国的当务之急。
中国今年一季度经济增速7.7%，虽然高于政府年初设定的2013年成长率目标7.5%，但经济再度放缓仍让市场感到意外。迄今为止出炉的4月宏观数据和5月制造业PMI等先行指标，暗示二季度经济表现恐更加逊色，都让金融市场的疑虑升温。
IMF在4月中旬时曾将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计2014年经济增长8.2%；对今明两年全球经济成长率的预估也下调至3.3%和4%，此前预测分别为3.5%和4.1%。
据中国人民银行初步统计，中国4月社会融资规模为1.75万亿元人民币，同比多增7,833亿元；1-4月社会融资规模为7.91万亿元，比上年同期多3.06万亿元。 (完) (发稿 许贵卿；编译 乔艳红；; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。