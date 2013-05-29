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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 12:03 BJT

更新版 1-新债招标：中国五年国债利率符合预期，需求不强投标倍数创年内次低

* 五年期国债中标利率完全符合预期

* 基本面不振仍支撑中长端利率债

* 但五年国债绝对收益偏低拖累需求

* 投标倍数创记账式附息国债年内次低 (新增交易员评论及细节)

路透北京5月29日 - 中国财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。

业内人士稍早透露，上午招标的该300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.09%，完全符合此前市场的预测均值。边际中标利率3.13%，首场投标倍数为1.58倍。

广发银行金融市场部资深交易员郝一珺表示，“感觉配置力量比较弱，搏边际的需求更强一些，所以倍数不太高，这也很正常。从收益看，现在五年和三年的利差比较窄，才不到10个点(bp)，所以作为五年这个期限绝对收益太低了，影响了需求。”

北京一银行交易员亦认为，今日新债边际中标利率超出此前预期，“曲线平，收益太低，需求不足，推高边际。”

据路透统计，在今年发行的各期记账式附息国债中，除4月10日招标的300亿元一年期记账式附息国债 投标倍数仅1.32倍外，今日新债1.58倍的投标倍数创出年内次低。(欲浏览中国2013年国债发行中标明细，请点选 )

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.0978%，三年期品种最新收益率3.0560%。

二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新报价对应收益率 在3.1350%/3.1250%。

今日新债为财政部今年第13期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债5月30日开始计息，5月30日至6月3日进行分销，6月5日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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