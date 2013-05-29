更新版 1-新债招标：中国五年国债利率符合预期，需求不强投标倍数创年内次低

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 五年期国债中标利率完全符合预期
* 基本面不振仍支撑中长端利率债
* 但五年国债绝对收益偏低拖累需求
* 投标倍数创记账式附息国债年内次低 (新增交易员评论及细节)
路透北京5月29日 - 中国财政部周三招标发行的五年期固息国债中标利率完全符合市场预期。交易人士认为，国内经济复苏动力不足的现状，仍一定程度利好于中长端利率债，不过当前五年期国债绝对收益偏低抑制了部分机构一级参与意愿，致今日新债投标倍数创年内各期限记账式国债招标次低水平。
业内人士稍早透露，上午招标的该300亿元人民币五年期固息国债，中标利率为3.09%，完全符合此前市场的预测均值。边际中标利率3.13%，首场投标倍数为1.58倍。
广发银行金融市场部资深交易员郝一珺表示，“感觉配置力量比较弱，搏边际的需求更强一些，所以倍数不太高，这也很正常。从收益看，现在五年和三年的利差比较窄，才不到10个点(bp)，所以作为五年这个期限绝对收益太低了，影响了需求。”
北京一银行交易员亦认为，今日新债边际中标利率超出此前预期，“曲线平，收益太低，需求不足，推高边际。”
据路透统计，在今年发行的各期记账式附息国债中，除4月10日招标的300亿元一年期记账式附息国债 投标倍数仅1.32倍外，今日新债1.58倍的投标倍数创出年内次低。(欲浏览中国2013年国债发行中标明细，请点选 )
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.0978%，三年期品种最新收益率3.0560%。
二级市场上，剩余期限约4.62年的固息国债130001券最新报价对应收益率 在3.1350%/3.1250%。
今日新债为财政部今年第13期记账式附息国债，按年付息，采用混合式招标方式，标的为利率。300亿元全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债5月30日开始计息，5月30日至6月3日进行分销，6月5日起上市交易。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。