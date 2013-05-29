离岸人民币：彰银称不排除六月再发第二档宝岛债，因昆山试验区人民币需求高

路透台北5月29日 - 台湾彰化银行 发行10亿人民币宝岛债周三上柜挂牌，彰银看好昆山试验区台商人民币放款需求，不排除最快6月紧接着发行第二档宝岛债，届时发行金额将视昆山台商需求而定。

彰银董事长陈淮舟指出，彰银发行宝岛债最主要目的在于筹措中长期稳定的人民币资金，大陆在昆山推展深化两岸金融的试验区，在昆山的台商多达4,000多家，对人民币需求很大，只要昆山试验区细则出炉后，看好昆商台商的人民币资金需求。

“在台湾拿便宜的人民币资金供昆山台商扩展业务。”他称。

目前彰银为台湾唯一一家在昆山设立分行的台银，彰银资金营运处表示，若两岸相关业务有所进展，包括昆山试验区进一步规范金流怎么进去，不排除6月在台湾发行第二档宝岛债，或是藉由在台湾吸收人民币存款，目前彰银吸收人民币存款达17-18亿人民币，至于第二档发行金额则要视市场胃纳量而定。

彰银资金营运处认为，这次彰银募集的人民币资金主因应昆山分行业务需求，并不包括昆山试验区成行后的台商放款需求，由于台塑 及南亚 在昆山皆有设厂，且皆为彰银既有客户，若皆有人民币放款需求的话，那剩下的20亿人民币发行额度都不够用。