离岸人民币：彰银称不排除六月再发第二档宝岛债，因昆山试验区人民币需求高

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透台北5月29日 - 台湾彰化银行 发行10亿人民币宝岛债周三上柜挂牌，彰银看好昆山试验区台商人民币放款需求，不排除最快6月紧接着发行第二档宝岛债，届时发行金额将视昆山台商需求而定。
彰银董事长陈淮舟指出，彰银发行宝岛债最主要目的在于筹措中长期稳定的人民币资金，大陆在昆山推展深化两岸金融的试验区，在昆山的台商多达4,000多家，对人民币需求很大，只要昆山试验区细则出炉后，看好昆商台商的人民币资金需求。
“在台湾拿便宜的人民币资金供昆山台商扩展业务。”他称。
目前彰银为台湾唯一一家在昆山设立分行的台银，彰银资金营运处表示，若两岸相关业务有所进展，包括昆山试验区进一步规范金流怎么进去，不排除6月在台湾发行第二档宝岛债，或是藉由在台湾吸收人民币存款，目前彰银吸收人民币存款达17-18亿人民币，至于第二档发行金额则要视市场胃纳量而定。
彰银资金营运处认为，这次彰银募集的人民币资金主因应昆山分行业务需求，并不包括昆山试验区成行后的台商放款需求，由于台塑 及南亚 在昆山皆有设厂，且皆为彰银既有客户，若皆有人民币放款需求的话，那剩下的20亿人民币发行额度都不够用。
路透稍早报导，金管会已核准彰化银行发行30亿人民币宝岛债申请案，首批彰银先发行10亿，期限为三年，利率为2.90%。 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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