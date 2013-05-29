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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 11:24 BJT

中国金融：上海期交所打算推出新的价差及互换合约--副总经理褚玦海

路透上海5月29日 - 上海期货交易所副总经理褚玦海在一场会议上表示，该公司正在开发新的价差及互换合约。

褚玦海称，上海期交所计画在未来五年成为全球性的商品交易所。

上海期交所另一副总经理叶春和则表示，已经获得中国证券监管机构的批准，正在研究推出热轧钢期货及铁矿石指数期货相关交易。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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