中国投资：凯雷买入两家中国大型购物中心49%股权，押注零售业增长

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透香港5月29日 - 美国私募股权投资公司凯雷集团 周三表示，已同意买入两家中国大型购物中心的49%股权，押注中国消费者需求增加和零售业扩张。
凯雷集团在电邮声明中称，凯雷通过其亚洲房地产基金辅助的投资载体，从深国投商用置业有限公司买入这两家购物中心的股权，此为两家公司战略合作的内容之一。
这两家购物中心分别位于二线城市杭州和苏州，均拥有时尚和电子品店铺，租户包括星巴克 和沃尔玛 。
“普通家庭可支配收入增加，城镇化进程继续推进，人口结构变化和政府提振国内消费的意愿将继续让中国的零售业受益，”凯雷亚洲房地产基金负责人李准恒(Jason Lee)在声明中称。
凯雷没有披露是次股权收购的财务条款。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。