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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 11:50 BJT

美国个股：摩根士丹利房地产部门着手为一全球基金最高筹资30亿美元--报载

路透5月29日 - 华尔街日报援引熟悉谈判状况的消息人士报导称，摩根士丹利 旗下房地产部门Morgan Stanley Real Estate Funds正寻求筹资10-30亿美元，资金将用于一支全球房地产基金。

据华尔街日报报导，摩根士丹利高层已经开始与养老基金和其他潜在投资者展开谈判，并希望中国投资有限责任公司 可以成为锚定投资者。

根据路透数据，中国投资有限责任公司持有摩根士丹利6.4%的股权。

自2008年金融危机以来，房地产行业的私募资金就一直由私募企业所主导，比如黑石集团(百仕通) 和Starwood Capital Group，这些私募企业利用地产市场情况好转之际，筹资了数十亿美元。

摩根士丹利一位高管拒绝对华尔街日报置评。在正常工作时间之外，路透无法联络到该行。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)

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