美国个股：摩根士丹利房地产部门着手为一全球基金最高筹资30亿美元--报载

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透5月29日 - 华尔街日报援引熟悉谈判状况的消息人士报导称，摩根士丹利 旗下房地产部门Morgan Stanley Real Estate Funds正寻求筹资10-30亿美元，资金将用于一支全球房地产基金。
据华尔街日报报导，摩根士丹利高层已经开始与养老基金和其他潜在投资者展开谈判，并希望中国投资有限责任公司 可以成为锚定投资者。
根据路透数据，中国投资有限责任公司持有摩根士丹利6.4%的股权。
自2008年金融危机以来，房地产行业的私募资金就一直由私募企业所主导，比如黑石集团(百仕通) 和Starwood Capital Group，这些私募企业利用地产市场情况好转之际，筹资了数十亿美元。
摩根士丹利一位高管拒绝对华尔街日报置评。在正常工作时间之外，路透无法联络到该行。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。