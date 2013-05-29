版本:
中国
债券 | 2013年 5月 29日 星期三 11:29 BJT

美国个股：花旗与监管当局就35亿美元抵押贷款支持证券诉讼达成和解

路透纽约5月28日 - 花旗集团 已经与美国联邦住房金融局(FHFA)达成和解，后者指控该行误导房利美 和房贷美 买入35亿美元抵押贷款支持证券。

和解是在曼哈顿地区法院周二公布的一份文件中披露的。该法院还在审理FHFA对华尔街银行提起的多宗相关案件。

文件并未披露协议条款。FHFA发言人Stefanie Johnson表示，和解协议“令人满意”，但拒绝透露花旗将支付的金额。

“FHFA正积极与其他涉及类似诉讼的银行进行和解磋商，”她说。

花旗发言人Danielle Romero-Apsilos拒绝谈论和解条款，但表示该行“很高兴这件事得以解决”。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张荻)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐