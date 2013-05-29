美国个股：花旗与监管当局就35亿美元抵押贷款支持证券诉讼达成和解

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透纽约5月28日 - 花旗集团 已经与美国联邦住房金融局(FHFA)达成和解，后者指控该行误导房利美 和房贷美 买入35亿美元抵押贷款支持证券。
和解是在曼哈顿地区法院周二公布的一份文件中披露的。该法院还在审理FHFA对华尔街银行提起的多宗相关案件。
文件并未披露协议条款。FHFA发言人Stefanie Johnson表示，和解协议“令人满意”，但拒绝透露花旗将支付的金额。
“FHFA正积极与其他涉及类似诉讼的银行进行和解磋商，”她说。
花旗发言人Danielle Romero-Apsilos拒绝谈论和解条款，但表示该行“很高兴这件事得以解决”。(完)
(编译 王兴亚; 审校 张荻)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)