版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 11:21 BJT

台湾债市：公债RP利率续往低档靠拢，月底紧缩因素尚未发酵

路透台北5月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三续往区间低档靠拢。资金调度人士指出，今日依旧有不少银行与投信要券，因公司债缺货，投信退而求其次将承作标的转移至利率较低的公债，虽然离月底仅剩两个交易日，但至今尚未感受到营业所得税缴交的紧缩效应。

不过大型票券商交易员称，一个月期公司债RP利率下调至0.60-0.62%后，要再继续调低即面临客户抗拒，预料0.60%整数关卡短期难破。可能要等到上市柜公司为准备现金股利发放，将银行定存解约转至货币市场时，才有进一步下滑的机会。

“这两天感觉蛮好谈的，公债RP利率从0.66%调至0.65%，没有客户反弹。”一位证券商交易员说。

他们认为，截至目前为止，并没有感受到月底紧缩因素的影响，银行与投信的资金仍相当充沛，尤其是投信的申购款持续流入市场，令公司债RP利率继续向区间低档靠拢。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.66%，上日在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐