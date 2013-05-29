台湾债市：公债RP利率续往低档靠拢，月底紧缩因素尚未发酵

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透台北5月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三续往区间低档靠拢。资金调度人士指出，今日依旧有不少银行与投信要券，因公司债缺货，投信退而求其次将承作标的转移至利率较低的公债，虽然离月底仅剩两个交易日，但至今尚未感受到营业所得税缴交的紧缩效应。
不过大型票券商交易员称，一个月期公司债RP利率下调至0.60-0.62%后，要再继续调低即面临客户抗拒，预料0.60%整数关卡短期难破。可能要等到上市柜公司为准备现金股利发放，将银行定存解约转至货币市场时，才有进一步下滑的机会。
“这两天感觉蛮好谈的，公债RP利率从0.66%调至0.65%，没有客户反弹。”一位证券商交易员说。
他们认为，截至目前为止，并没有感受到月底紧缩因素的影响，银行与投信的资金仍相当充沛，尤其是投信的申购款持续流入市场，令公司债RP利率继续向区间低档靠拢。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.66%，上日在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，与上日同。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%，同上日；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，与上日相同。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。