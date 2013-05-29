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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 11:39 BJT

《全球市场》亚股涨势暂歇，因市场重又关注美联储缩减刺激规模的可能

日经指数上周四挫跌7.3%，创下2011年震灾以来的最大单日跌幅，因中国工业生产数据疲弱，以及美联储提前缩减货币刺激措施的忧虑，撼动全球金融市场。

股市周二涨势将美国指标10年期公债收益率(殖利率) 推至13个月高点约2.17%。

日本公债价格周三小幅下跌，尾随美债价格大跌走势。

美元兑日圆 下跌0.2%至102.13日圆，脱离周五触及的两周低点100.66，但仍低于5月22日触及的四年半高点103.74。

美元指数 升0.1%，仍接近5月23日触及的2010年7月以来高点84.498。

美元原油期货 跌0.2%至每桶94.86美元，布兰特原油期货 跌0.1%至104.10美元。

现货金 小涨，受强劲实货需求支撑，但上市交易基金(ETF)持续外流可能限制涨幅。金价上日挫跌1%。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)

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