《全球市场》亚股涨势暂歇，因市场重又关注美联储缩减刺激规模的可能

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
日经指数上周四挫跌7.3%，创下2011年震灾以来的最大单日跌幅，因中国工业生产数据疲弱，以及美联储提前缩减货币刺激措施的忧虑，撼动全球金融市场。
股市周二涨势将美国指标10年期公债收益率(殖利率) 推至13个月高点约2.17%。
日本公债价格周三小幅下跌，尾随美债价格大跌走势。
美元兑日圆 下跌0.2%至102.13日圆，脱离周五触及的两周低点100.66，但仍低于5月22日触及的四年半高点103.74。
美元指数 升0.1%，仍接近5月23日触及的2010年7月以来高点84.498。
美元原油期货 跌0.2%至每桶94.86美元，布兰特原油期货 跌0.1%至104.10美元。
现货金 小涨，受强劲实货需求支撑，但上市交易基金(ETF)持续外流可能限制涨幅。金价上日挫跌1%。(完) (编译 王冠中; 审校 高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。