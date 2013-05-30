专栏节选：退市恐慌--全球金融市场大变局--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月30日出版的当期「老谢开讲」专栏)

五月二十二日是全球金融市场的大日子，这一天美国联准会︵Ｆｅｄ︶主席柏南克出席国会听证会，同时联准会又公布联邦公开市场操作委员会︵ＦＯＭＣ︶的会议纪录，柏南克在听证会的证词表明，若经济持续改善，在未来几次的ＦＯＭＣ会议将放慢买债的脚步，柏南克暗示未来几个月将缩减量化宽松货币政策︵ＱＥ︶的规模。柏南克此话一出，几乎触动了一场小股灾，国际股市、汇市、原物料市场都大受冲击。

**联准会将逐步缩减买债规模**

联准会退市是二○一三年金融市场瞩目的焦点，联准会可能提前收水也不是什么新鲜事，联准会的一些鹰派理事一直都强调退市机制，不过这次是从柏南克口中说出联准会购债数量将减少，也就是说，联准会将逐步缩减买债的规模，不会突然喊停。

目前联准会每月收购四五○亿美元公债及四○○亿美元抵押担保债券︵ＭＢＳ），根据ＦＯＭＣ会议纪录，联准会已开始检视退场策略，但是如何退市，则是各有各的不同看法。最受市场瞩目的是有「联准会线人」之称的︽华尔街日报︾记者Jon Hilsenrath就公开指出，联准会的退市机制会循序渐进，但会让市场难以捉摸，以避免政策被市场「看穿」，造成金融市场的过度反应。

Jon Hilsenrath表示，柏南克虽公开表明联准会会逐渐减少购债规模，但也会随时评估经济及就业市场是否有实际及持续性的改善。而且，放慢买债规模不代表直接地结束ＱＥ，预料联准会会优先减少买入ＭＢＳ，也就是先降低ＱＥ４的力道。

柏南克一举一动都牵动金融市场的脚步，主要是从○八年金融海啸以来，联准会买债规模堪称史无前例，收水的退市机制也毫无前例可循。况且，这还牵动到柏南克的任期。市场认为，柏南克是「放水」的人，若他的任期届满不再续任，也应由柏南克亲自来处理退市机制，因为解铃系铃都由柏南克来担纲，至少可增加政策延续性，减少市场的动荡。

柏南克是在二○○六年由共和党籍总统小布希提名出任联准会主席，欧巴马当选后，柏南克续任，○八年的金融海啸爆发，柏南克提出ＱＥ救市，以大量印钞票的手段，来拯救当时濒临崩解的美国经济。当时，市场两面评价，有人认为柏南克大量印钞票，将为世界带来通膨的大灾难。但是末日博士鲁比尼、诺贝尔经济学奖得主克鲁曼，都赞扬柏南克大开水喉救经济。

至今日，金融市场的表现已证明了柏南克的方法到目前为止是对的，最显着的效应是美国道琼指数的好表现。道琼指数在○七年全球经济最辉煌的时候，一度创下一四一九八．一点的历史纪录，但是金融海啸来袭，道琼指数惨跌到六四六九．九五点，当时很多经济学家都警告全球经济可能重蹈一九二九年覆辙，人类历史上可能面临另一个大灾难。

柏南克在经济危机中力挽狂澜，连续祭出量化宽松政策，不断充实市场上的流动资金，从过去经济学教科书上的几百年教训：不可能只靠印钞票就可救活一个国家的经济，但是柏南克的ＱＥ力挽狂澜，却成了二十一世纪的经典之作。

美国股市就靠着ＱＥ创造货币宽松效应，促成美股频频上涨，这其中，道琼指数的一五五四二．四点及标普五○○的一六八七．一八点都是历史新高，而那斯达克的三五三二．○四点则是二○○○年以来的最高点。美股大涨带来的财富效应，改善了美国的失业率，让失业率从九．八％降到七．五％，美国的房市也从崩溃中逐渐迈向繁荣。

**从放水救市到收水退市，工程浩大**

柏南克用了一记ＱＥ，就撑起美国经济半边天，当然美国经济是否从此迈向荣途，仍有诸多变数待考验。但是，到目前为止，柏南克对美国经济的贡献是有目共睹的，因此，ＱＥ的放水救市到收水退市，这个工程可能十分巨大，也为全球金融市场带来另一个不安定的因子。

而更多受瞩目的则是柏南克任期到明年六月届满，柏南克已表明不再续任，一手开启印钞机的柏南克辞官，到底谁来接手？又是全球金融市场的另一个焦点。在二○一○年出任联准会副主席的珍妮特·耶伦︵Janet Yellen︶被视为黑马。她是耶鲁大学的经济学博士，曾经是柯林顿时代的白宫经济顾问委员会主席，她在联准会工作多年，被视为联准会三大巨头之一。她在控制物价及提高就业的双重任务主张获得高度的重视，她的学经历都很醒目，若能成为首位联准会女主席，有助于提升联准会及华府形象；不过她的立场比柏南克更鸽派，可能让市场更加担心通膨的风险。

珍妮特·耶伦的经典之作是联准会去年底设下政策门槛，将利率和失业率及通膨挂钩，甚至暂时容许通货膨胀目标值超标至二．五％。联准会提供利率指引，及接纳二％的通膨目标，她是最大推手。因此，柏南克若不再续任，联准会继任人选风险应不大。

在这两个金融市场重视的焦点中，最受市场注意的仍是打开印钞机的柏南克，什么时候把印钞机关掉。由于退市兹事体大，且冲击市场甚巨，因此，比较可能的退市方式分成几部曲，一是放话的阶段，这是当前柏南克的战法，也就是说当市场过热的时候，柏南克就站出来喊话，暗示ＱＥ要退场，股市就跌下来，市场也就跟着降温。

若是市场跌过头，柏南克又会出来喊话，表示ＱＥ不会那么快退场。在一三年，联准会的中心思想应是「放话操作学」，逐渐让市场对ＱＥ的预期产生共识，减少ＱＥ真正退场产生的巨大撞击。

柏南克的第二部曲则是逐渐减少购债数量。退市方向已经很明确了，在退市的方法上，由于联准会的资产组合中是不会持有ＭＢＳ、政府机构债券。因此，率先减少买入ＭＢＳ是基本方向。减少买债是第二部曲。

**联准会中心思想：「放话操作学」**

到了第三部曲是正式宣式退市，停止ＱＥ，此时应是市场对ＱＥ退场已有成熟共识。而这当中，美国失业率可能从眼前的七．五％朝目标值六．五％靠拢，ＱＥ退市，下一个动作是升息。

从○八年金融海啸之后，柏南克以快刀斩乱麻的手段让美国基本放款利率从五．二五％降到○至○．二五％的最低利率。美国维持○到○．二五％的最低利率已经长达五年，一四年美国将进入升息周期，高盛预测到一五年，美国基本利率应可上升到三．七五％，这是联准会退市后的全球利率走向。

以目前来看，利率已到跌无可跌的地步，升息只是时间问题，那么从现在起到联准会退市，未来的全球金融市场会出现几个显着的变化。一是美元将由弱变强，美元指数在一一年欧债危机前夕，一度跌到七二．七○一点，此后美元缓步走高，在去年九月安倍主导日圆贬值前夕，美元指数是七八．六○一点，如今已上升到八四．四九八点，美元指数创了三年新高。

美元由弱变强，将冲击原物料的价格，过去在美国大印钞票的过程中，资金猛力炒作原物料，再加上中国基础建设放缓，生产国的贵金属从○八年下跌迄今，看起来探底之势还未停止，这其中避险资产又以黄金最具代表性。

金价从九九年的二五一．九七美元起涨，到一一年的一九二三．七美元，涨势已告一段落，这两年在ＱＥ中，金价一直是在一五○○美元以上维持箱型区间的震荡走势。但是四月黄金出现急杀走势，跌破一五三五美元颈线支撑，一下子跌到一三一二．五美元才反弹，其间虽有﹁中国大妈﹂狂买三○○吨黄金的利多消息，但金价反弹不过到一五○○美元，又再探底而下。

如果ＱＥ走到尽头，利率反转向上，这将是黄金最大杀手；也就是说，这一波金价大跌才刚预演ＱＥ退市的消息面冲击，未来考验之路仍漫长，眼前不是购买黄金的良机。一九八○年金价一度大涨到八七三美元，此后进入漫长的二十年跌势，假如黄金的起跌点是一一年，那么未来黄金的跌势仍然路迢迢；白银、白金、钯金也有相同的命运。

**原物料跌不停，金砖四国面临严厉考验**

另外，美元走高也不利软硬商品走势，最突出的镍价从○七年的五一八○○美元跌到一四八○○美元，跌幅已超过七成，铅、锌、铝、锡跌幅逾四成，铜价跌了三成，最近澳洲铁矿石开盘也从一五八美元跌到一二三．六美元，显然跌势才刚形成。

软商品跌最多的是糖及咖啡，跌幅接近六成，而黄金、小麦、玉米距天价也在三成左右。这些现象都可看出过去美元贬值，中国需求是支撑软硬商品最大的助力，如今，美元走高，中国基建需求减弱，原物料也就跟着跌跌不休了。

原物料跌不停，也让过去靠资源发达的经济体面临严厉考验与挑战。

像是金砖四国的巴西、俄罗斯今年经济调整都很困难，中国、印度也不轻松，成熟经济体的澳洲，过去十九个月七度降息，澳洲的隔夜拆款利率降到二．七五％，是一九六○年以来最低水准，而澳币则从四月的一．○五八跌到○．九五九，以资源取胜的纽币也从○．八六七跌到○．八，巴西的里拉则从一．九四一贬值到二．○五三二。

澳币、纽币、加币、南非币，一直以来都是市场十分青睐的高息货币，今年已随着美元升值开始转向，这些资源生产国在原物料下跌之后，经济都面临一次大调整，今年以来，巴西股市下跌逾一○％，俄罗斯股市也是疲弱不振。

柏南克效应带来另一个冲击是，退市情景让高负债国家公债殖利率攀高，美国十年期公债殖利率上冲到二．○二三％，三十年期也上升到三．一二五％。

而日本十年期公债殖利率在五月二十三日冲高到一％，收盘是○．八三五％，造成日经指数在当天出现一一四三．二八点的急跌，日本股市也出现连三日的跌势，从一五九四二．六跌到一四○二七．四二点，总计三个交易日跌掉一九一五．一八点。

柏南克喊话，造成日股大跌，也让安倍主导的量化宽松政策下的日圆贬值到一○三．七二暂告一段落，而日经指数也在一五九四二．六点暂时休息。

日本公债殖利率飙高是日银最大天敌，因为债券殖利率飙高，将造成日银沉重的负担。目前日本负债与ＧＤＰ比重已高达二一一％，明年将达二四三％。若是外国投资人持续抛出日债，日本本国人也跟进，日本政府恐怕吃不消。因此，安倍晋三与黑田东彦如何面对这项冲击，将是安倍经济学的第一个挑战。

全球面临利率反转的倒数计时关键时刻，柏南克的退市将形成显学。过去大家因为利率极度的低，资金极度宽松，造成的钱潮四溢、投机横行现象，可能逐渐收敛，全球将逐渐回归以竞争力主导的基本面，股市的震荡会加大；而靠着低利率、泛滥资金堆积出来的房地产热，也会逐渐收敛。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.