专栏节选：假性经济成长--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月30日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 总有某个阶段，似乎人人都能在股市赚到钱，这时单位劳动生产力快速成长，不论是劳工或资本家、个人或机构法人，几乎人人都能享受经济成长的果实。这是因科技进步产生长期及普遍受益的经济繁荣。

然而，有时成长是由超额信用扩张带动，这类假性经济成长，最后必将以投机性的泡沫，以及付出极大痛苦代价作为结束。通常这类信用泡沫会先出现前一阶段的实质成长，让投资人对现状习以为常，进而演变成贪婪心态。这也说明过去二十年来，景气荣枯的循环。

另外，有些阶段是介于景气崩跌后，在进入下一波实质成长前的过渡期，在此阶段，财富创造通常属于零和游戏，只有少数人才能成为赢家，输家却占大多数。

看看当前台湾市况，台股本益比不低，特别是非科技和非金融类股，在这样的环境下，虽然全球需求疲弱，企业获利也处于相对低档，但是全球央行却同步采取积极性的货币扩张政策，因而带动股价上扬。

除了高评价的个股，大部分投资人，不论法人或散户，仍陷在二○○八年金融风暴的恐惧中，他们内心深处仍「期待」会有另一波金融危机爆发，可能是希腊、中国，或某些人认为的波兰，因而远离股市。

不过根据区域性国际法人比重、国内融资余额、选择权市场未平仓口数等我惯用的指标来看，很明显地，投资人在股票的投资比重仍是历史新低。

然而，市场却愈怕愈涨；假设你是个谨慎的投资人，眼睁睁地看着股市缓慢上涨，你会怎么做？你可能会进场买进高现金殖利率的保守型股票。的确，目前为止，台湾及全球这类高息利股是表现最佳的资产类别。

然而，随着这些高息利股股价上涨，殖利率反向下降，便不再获投资人青睐；但先前赚到钱的投资人胆子变大了，愿意冒着更高的风险，开始买进较高贝他值（市场风险指标）的股票，空头市场的反弹于焉成形。

尽管经济指标仍不够好，股市的评价魅力还不够，投资人仍以现金、不动产或固定收益商品为主；但股市却开始出现恶名昭彰的熊市大反弹，接下来通常会跟着大幅拉回，以应验投资人对空头市场的恐惧，并甩掉那些近期才进入市场的保守型投资人。但随着市场愈爬愈高，货币乘数也开始上升；央行在经济体挹注的流动性，产生通膨的恐惧，并鼓励投资人投资黄金。

不过，过去五年来，大部分资金只是存在银行里，这与在地上挖个洞丢进去没什么两样。然而一旦民众开始运用银行里的资金投资在股市，并把在股市获利的一部分拿来花掉，货币乘数会在突然间窜升，然后通货便会开始流向实体经济，带动股市更上一层楼。这是在股市涨涨跌跌的当下，我们必须要掌握的剧本。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.