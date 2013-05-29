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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 11:44 BJT

日本股市：日经指数早盘在震荡交投中小升，投资人仍余悸犹存

路透东京5月29日 - 日本股市日经指数周三早盘在震荡交投中小升，在上周剧烈走势将指数从五年半高位拉低了10%后，投资人仍余悸犹存。

日经指数 早盘涨0.1%至14,325.64点，此前高见14,512.28点，并低至14,243.49。

“日经指数再次被期货市场的卖盘所拖累。这使得日经指数的表现落后于东证股价指数，”Investrust执行长Hiroyuki Fukunaga表示。“然整体市况不算糟”。

如果指数今日收升，将是上周四暴跌7.3%以来，首次连两日上涨。

东证股价指数 涨1%至1,180.09点。(完)

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